أمم إفريقيا - لاعب كوت ديفوار: هذا ما طلبه مدربنا بين شوطي لقاء السنغال

كشف جان ميشيل سيري لاعب وسط كوت ديفوار ما طلبه منه مدربهم المؤقت إيميرس فاييه بين شوطي مباراة السنغال في ثمن نهائي أمم إفريقيا 2023.

ونجح منتخب كوت ديفوار في التأهل إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا على حساب السنغال حامل اللقب بفضل ركلات الترجيح.

وقال جان ميشيل سيري في تصريحات نشرها موقع كاف: "لم نبدأ المباراة بشكل جيد، وبعد أن تلقينا الهدف كان لنا رد على ذلك".

وأضاف البالغ من العمر 32 عاما "أعتقد أننا سيطرنا على المباراة، ولعبنا بأداء جماعي".

وتابع "كنا هادئين، ما بين الشوطين طلب منا المدرب المواصلة على نفس المنوال، كنا متضامنين جدا".

وواصل "قبل المباراة رفضت الحديث عن الماضي، المهم أننا تأهلنا إلى ربع النهائي، كوت ديفوار تأهلت إلى الدور القادم وهذا هو الأهم بالنسبة لي".

وحصد جان ميشيل سيري جائزة لاعب المباراة.

وأطاح منتخب كوت ديفوار بالسنغال حامل اللقب بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منهما.

ورغم التأهل الكارثي لمنتخب الأفيال كثالث المجموعة بـ (-3) فارق الأهداف والانتظار حتى الجولة الأخيرة من أجل حسم بطاقة التأهل.

ومن نفس الكأس تذوق منتخب السنغال مرارة الإقصاء بركلات الترجيح بعد تكرار الأمر مرتين على حساب مصر عام 2022.

فحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا الوحيد بالنسخة الماضية على حساب مصر بركلات الترجيح، قبل أن يحسم تأهله إلى كأس العالم 2022 بنفس الطريقة.

ولعب منتخب كوت ديفوار مباراته أمام السنغال بدون مدير فني بعد إقالة الفرنسي جيان جاسكيه ليتولى إيمرس فاي المدرب المساعد القيادة مؤقتا.

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