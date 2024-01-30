خبر في الجول – سليمان ونصوحي ينهيان أزمة قيد الزمالك المحلية في اتحاد الكرة

الثلاثاء، 30 يناير 2024 - 15:02

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد سليمان

أنهى نادي الزمالك أزمة إيقاف القيد المحلي مع اتحاد الكرة المصري صباح اليوم.

وعلم FilGoal.com أن أحمد سليمان ورامي نصوحي عضوا مجلس إدارة الزمالك قد تواجدا صباح اليوم بمقر اتحاد الكرة وعقدا جلسة مع إدارة الاتحاد وتم الاتفاق خلالها على دفع الزمالك مبلغ 15 مليون جنيه من الديون المستحقة عليه للاتحاد.

وسيتم فتح باب القيد المحلي للزمالك مساء اليوم ليتمكن من تسجيل صفقات الفريق الأول وفرق الناشئين وفرق البراعم بشكل طبيعي.

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وكان الزمالك قد نجح في فك قيده من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد إنهاء جميع القضايا الدولية والتي بلغ عددها 14 قضية.

وأتم الزمالك حتى الآن صفقة واحدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بالتعاقد مع محمد عاطف لاعب نادي طنطا والذي أعلن ناديه انتقاله للقلعة البيضاء.

الزمالك اتحاد الكرة أحمد سليمان رامي نصوحي
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