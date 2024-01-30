خبر في الجول – جلسة منتظرة بين إدارتي الزمالك وطلائع الجيش للتفاوض حول محمد شحاتة

الثلاثاء، 30 يناير 2024 - 14:41

كتب : إبراهيم رمضان

محمد شحاتة - منتخب مصر الأولمبي

يعقد مجلس إدارة الزمالك اليوم الثلاثاء جلسة مع إدارة طلائع الجيش للتفاوض حول إمكانية ضم محمد شحاتة لاعب الأخير.

وعلم FilGoal.com إن رامي نصوحي عضو مجلس إدارة الزمالك سيحضر كمفوض عن النادي في جلسة المفاوضات لإتمام صفقة التعاقد مع شحاتة.

وعلم FilGoal.com أن المصري قد بدأ التفاوض مع اللاعب لإمكانية ضمه خلال الفترة الحالية.

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وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن الزمالك قد تحرك لضم اللاعب خصوصا وأنه سيكون مفيدا للفريق بالمشاركة في كأس الكونفدرالية.

وسبق أن أتم اللاعب اتفاقه مع الزمالك في الصيف الماضي لكن لم يتم التعاقد بسبب إيقاف القيد، وفي سوق الانتقالات الشتوية الجارية يأمل الأبيض في حسم الصفقة.

شحاتة (23 عاما) أحد عناصر منتخب مصر الأولمبي وساهم في التأهل لأولمبياد باريس 2024.

وشارك لاعب الوسط الموسم الجاري في 10 مباريات دون أن يسجل أو يصنع.

ومنذ تصعيده للفريق الأول شارك شحاتة في 95 مباراة وسجل 3 أهداف أولها جاء ضد الزمالك.

الزمالك أتم صفقته الأولى رسميا بضم محمد عاطف لاعب طنطا الذي أعلن فريقه انضمامه للأبيض أمس الإثنين.

الزمالك طلائع الجيش محمد شحاتة
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