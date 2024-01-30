فرانكفورت يوضح سبب عدم عودة مرموش لتدريبات الفريق
الثلاثاء، 30 يناير 2024 - 14:23
كتب : FilGoal
أوضح نادي آينتراخت فرانكفورت سبب عدم عودة لاعبه عمر مرموش بعد توديع منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا.
وأفاد فرانكفورت عبر حسابه الرسمي على تويتر أن "مرموش يعاني من نزلة برد ولذلك بقي في مصر في الوقت الحالي".
نزلة البرد تسببت في غياب مرموش عن المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الكونغو الديمقراطية في ثمن نهائي أمم إفريقيا 2023.
وشارك مرموش كبديل في مباراة دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا.
وخسر المنتخب المصري المباراة بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.
وسدد مرموش ركلته بنجاح.
ويستعد فرانكفورت لملاقاة كولن في الدوري الألماني يوم السبت المقبل.
ويحتل الفريق المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني.
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