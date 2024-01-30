مصدر من سموحة لـ في الجول: حسين فيصل انتقل إلى المصري

الثلاثاء، 30 يناير 2024 - 14:02

كتب : هاني العوضي عمرو نبيل

حسين فيصل

كشف مصدر من سموحة عن إتمام بيع لاعب الفريق حسين فيصل إلى المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "حسين فيصل انتقل إلى المصري مقابل 5 ملايين جنيه بالإضافة إلى استعارة حسام جريشة حتى نهاية الموسم".

وكان حسين فيصل قد تحدث لـ FilGoal.com قائلا: "تلقيت عرضا من المصري وأرحب بالانضمام إلى صفوفه".

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ويلعب فيصل مع سموحة منذ الانضمام إليه قادما من الزمالك في عام 2021.

وشارك صاحب الـ 24 عاما في 10 مباريات بقميص سموحة منذ بداية الموسم الحالي.

فيصل سجل 5 أهداف وصنع 10 خلال 71 مباراة لعبها بقميص سموحة منذ الانضمام للفريق.

ودخل اللاعب لقائمة منتخب مصر وشارك في 4 مباريات بكأس العرب تحت قيادة كارلوس كيروش.

وسيكون فيصل ثاني صفقات المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد التعاقد مع صلاح محسن في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع الأهلي.

سموحة المصري حسين فيصل
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