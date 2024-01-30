خبر في الجول - المصري يدخل المنافسة مع الزمالك على ضم محمد شحاتة

الثلاثاء، 30 يناير 2024 - 13:35

كتب : عمرو نبيل

محمد شحاتة - منتخب مصر الأولمبي

دخل المصري المنافسة مع الزمالك لضم محمد شحاتة لاعب طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وعلم FilGoal.com أن المصري قد بدأ التفاوض مع اللاعب لإمكانية ضمه خلال الفترة الحالية.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن الزمالك قد تحرك لضم اللاعب خصوصا وأنه سيكون مفيدا للفريق بالمشاركة في كأس الكونفدرالية.

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وسبق أن أتم اللاعب اتفاقه مع الزمالك في الصيف الماضي لكن لم يتم التعاقد بسبب إيقاف القيد، وفي سوق الانتقالات الشتوية الجارية يأمل الأبيض في حسم الصفقة.

شحاتة (23 عاما) أحد عناصر منتخب مصر الأولمبي وساهم في التأهل لأولمبياد باريس 2024.

وشارك لاعب الوسط الموسم الجاري في 10 مباريات دون أن يسجل أو يصنع.

ومنذ تصعيده للفريق الأول شارك شحاتة في 95 مباراة وسجل 3 أهداف أولها جاء ضد الزمالك.

الزمالك أتم صفقته الأولى رسميا بضم محمد عاطف لاعب طنطا الذي أعلن فريقه انضمامه للأبيض أمس الإثنين.

الزمالك المصري طلائع الجيش محمد شحاتة
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