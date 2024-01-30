خبر في الجول - عرض بحريني لاستعارة أفشة من الأهلي
الثلاثاء، 30 يناير 2024 - 13:08
كتب : عمرو نبيل
تلقى نادي الأهلي عرضا من الخالدية البحريني لضم محمد مجدي "أفشة" لاعب الفريق.
محمد مجدي أفشة
النادي : الأهلي
وعلم FilGoal.com أن الخالدية البحريني قد أرسل خطابا للأهلي يطلب فيه استعارته حتى نهاية الموسم الحالي.
ويلعب أفشة مع الأهلي منذ انضمامه لصفوفه في 2019 قادما من بيراميدز.
صاحب الـ 27 عاما شارك منذ بداية الموسم مع الأهلي حتى الآن في 18 مباراة وخلالها سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين.
وتوج أفشة مع الأهلي بـ 13 لقبا منذ الانضمام للفريق.
وقاد أفشة الأهلي للتتويج بدوري أبطال إفريقيا 2020 عندما سجل هدف الفوز في مرمى الزمالك بالمباراة النهائية.
ويختل الخالدية المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري البحريني حاليا برصيد 17 نقطة وبفارق نقطتين عن الرفاع المتصدر.
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