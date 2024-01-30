أمم إفريقيا - أليو سيسيه يزيد الغموض حول مستقبله

فتح أليو سيسيه مدرب السنغال الفتح لإمكانية استمراره مع أسود التيرانجا بعد توقف حملة الدفاع عن لقب كأس أمم إفريقيا في مرحلة دور الـ16.

ونجح منتخب كوت ديفوار في التأهل إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا على حساب السنغال حامل اللقب بفضل ركلات الترجيح.

وقال سيسيه في تصريحات للصحفيين: "سنرى ما يخبئه لنا المستقبل. أولاً، أريد استيعاب هذه الهزيمة، لأن الجميع يشعرون بخيبة أمل".

وأضاف "بالتأكيد ستكون هناك مناقشات مع الاتحاد السنغالي لكرة القدم، لكن مستقبلي لا يهم في الوقت الحالي".

ويبدو أن سيسيه سيأخذ الوقت الكافي للتفكير في مستقبله مع منتخب السنغال، مما يترك مجالا للمناقشات المحتملة مع الاتحاد السنغالي في الأيام القادمة.

وحقق أليو 60 فوزا و20 تعادلا و12 هزيمة منذ تعيينه عام 2015.

وقاد سيسيه السنغال لوصافة نسخة 2019 من أمم إفريقيا، ثم حقق اللقب في 2021 على حساب مصر بفضل ركلات الترجيح.

في نسخة 2023، أطاح منتخب كوت ديفوار بالسنغال حامل اللقب بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منهما.

ورغم التأهل الكارثي لمنتخب الأفيال كثالث المجموعة بـ (-3) فارق الأهداف والانتظار حتى الجولة الأخيرة من أجل حسم بطاقة التأهل.

ومن نفس الكأس تذوق منتخب السنغال مرارة الإقصاء بركلات الترجيح بعد تكرار الأمر مرتين على حساب مصر عام 2022.

فحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا الوحيد بالنسخة الماضية على حساب مصر بركلات الترجيح، قبل أن يحسم تأهله إلى كأس العالم 2022 بنفس الطريقة.

ولعب منتخب كوت ديفوار مباراته أمام السنغال بدون مدير فني بعد إقالة الفرنسي جيان جاسكيه ليتولى إيمرس فاي المدرب المساعد القيادة مؤقتا.

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