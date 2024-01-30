صبحي: على اتحاد الكرة تقديم تقرير حول مدرب مصر.. ونصحناهم بعدم رحيل كيروش

يرى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنه من الصعب أن يكون للمدرب الوطني دورا في تولي مسؤولية تدريب منتخب مصر خلال الفترة الحالية.

وقال صبحي عبر إذاعة أون سبورت FM: "من حق الجماهير أن يشعروا بالهزم بسبب عدم تحقيق الهدف المطلوب، ولكن هذه هي الرياضة في اليوم السابق لمباراة الكونغو احتفلنا بتتويج كرة اليد بأمم إفريقيا واحتفلنا في كرة السلة 3×3 غير الألعاب الفردية ولكن الكورة مزاج عام والشيء الذي لا يرضي رؤيتنا كشعب يجب نبحثه ونعرف أسبابه".

وواصل "نصحنا اتحاد الكرة بعدم رحيل كارلوس كيروش ولكن في النهاية هذه قراراتهم ورؤيتهم ودورنا فقط أن نتمكن من إيصال الظروف المناسبة لجميع المنتخبات بقدر المستطاع".

وتابع "انتخابات اتحاد الكرة ستكون بعد أولمبياد باريس التي تقام في شهر يوليو المقبل ومن لديه الحق في الترشح ويملك سيرة ذاتية جيدة عليه أن يجهز نفسه من الآن ولكن لن نقوم بإقالة اتحاد الكرة قبل 5 أشهر على نهاية مدته لأنه سيكون أمرا خاطئ".

وشدد "اتحاد الكرة منذ الموسم الماضي ودوره فقط الاهتمام بالمنتخبات بعد إنشاء رابطة الأندية المصري التي تهتم بالدوري".

وأردف "سيكون هناك حمل مضاعف بكأس أمم إفريقيا المقبلة لأنها ستقام بالمغرب ويجب أن يكون هناك إعداد قوي جدا وهذا دور اتحاد الكرة الحالي والقادم الذي سيكون أمامه عدة أشهر لذلك".

وأضاف "أرسلنا خطابا لاتحاد الكرة ومن المطلوب منهم تقديم تقريرا فنيا عن جميع الملابسات المتواجدة ورؤيته حول المدرب الحالي لمنتخب مصر ويجب أن يكون هناك ردود أفعال سريعة وأن يخرج الاتحاد للرأي العام ويعلن ما سيحدث خلال الفترة المقبلة"

وكشف "في رأيي الشخصي كانت لدينا تجربتان ناجحتان مع حسن شحاتة ومحمود الجوهري ولكن لكل فترة ظروفها والفترة الماضية لم تكن مناسبة للمدرب المحلي وجربنا ذلك بالفعل ولذلك من الصعب تواجد دور للمدرب الوطني إلا عقب أن يكون هناك إعداد للمدرب الوطني قبلها ليتولى تدريب منتخب مصر".

وأكمل "تصفيات كأس العالم مهمة جدا ولدينا مباراتين فقط تقريبا خلال 2024 ولكن الوصول للمونديال شيء حتمى وليس رفاهية".

وأتم "عودة كيروش؟ جميع الاحتمالات واردة".

وكان منتخب مصر قد ودع كأس أمم إفريقيا 2023 بالخسارة من الكونغو الديموقراطية بركلات الترجيح.