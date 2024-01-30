أمم إفريقيا - مهاجم كاب فيردي: لم نظهر كل شيء بعد
الثلاثاء، 30 يناير 2024 - 12:19
كتب : FilGoal
يؤمن جاميرو مونتيرو مهاجم كاب فيردي بأن منتخب بلاده لم يظهر كل ما لديه إلى الآن في بطولة أمم إفريقيا 2023.
وتأهل كاب فيردي إلى ربع نهائي البطولة بعد الفوز على موريتانيا 1-0.
وقال مونتيرو في تصريحات نشرها موقع كاف: "لقد اتخذنا خطوة أخرى لكننا لم نظهر كل شيء بعد".
وأضاف "نحن قادرون على فعل الكثير، الشيء الأهم هو التأهل إلى ربع النهائي".
وحصد مونتيرو جائزة رجل المباراة.
وأوضح "أريد أن أهدي هذه الجائزة لشعب كاب فيردي ولجميع الأشخاص الذين يدعموننا".
ويلعب منتخب كاب فيردي ضد الفائز من لقاء المغرب وجنوب إفريقيا في ربع النهائي.
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