خبر في الجول - سموحة يستعير كناريا من سيراميكا كليوباترا حتى نهاية الموسم

الثلاثاء، 30 يناير 2024 - 11:49

كتب : عمرو نبيل

محمد متولي كناريا - سيراميكا

أتم نادي سموحة اتفاقه مع سيراميكا كليوباترا على استعارة لاعبه محمد متولي كناريا حتى نهاية الموسم الحالي.

وعلم FilGoal.com إن كناريا تنازل عن بعض مستحقاته مع سيراميكا كليوباترا قبل إتمام انتقاله إلى سموحة.

وشارك كناريا في 4 مباريات فقط منذ بداية الموسم مع سيراميكا كليوباترا.

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كناريا كان قد انتقل إلى سيراميكا كليوباترا في بداية الموسم الماضي قادما من صفوف سموحة.

ولعب كناريا 71 مباراة سابقة مع سموحة وخلالها تمكن لاعب الوسط من تسجيل هدفين وصناعة هدفين.

وسيكون كناريا ثاني صفقات سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعدما علم FilGoal.com أن النادي السكندري قد اتفق مع زد على استعارة الحبيب أحمد حسن حتى نهاية الموسم أيضا.

سموحة سيراميكا كليوباترا محمد متولي كناريا
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