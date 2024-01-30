مواعيد مباريات الثلاثاء 30 يناير - مواجهة صعبة للمغرب في أمم إفريقيا.. والدوري الإنجليزي

الثلاثاء، 30 يناير 2024 - 10:24

كتب : FilGoal

أشرف حكيمي - المغرب - الكونغو

تختتم اليوم مباريات دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا 2023، كما يستكمل دور الـ 16 من كأس آسيا.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 30 يناير والقنوات الناقلة.

كأس أمم إفريقيا

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مالي × بوركينا فاسو.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس AFCON 1.

المغرب × جنوب إفريقيا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس AFCON1.

كأس آسيا

أوزبكستان × تايلاند.. 1:30 مساء - بي إن سبورتس Asian cup 1.

السعودية × كوريا الجنوبية.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس Asian cup 1.

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست × أرسنال.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 2.

لوتون تاون × برايتون.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 5.

فولام × إيفرتون.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 4.

كريستال بالاس × شيفيلد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

أستون فيلا × نيوكاسل.. 10:15 مساء - بي إن سبورتس 1.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

كأس الأمم الإفريقية كأس آسيا الدوري الإنجليزي
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