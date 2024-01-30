مدرب كوت ديفوار: قبلت التحدي وهكذا هزمنا السنغال.. الطريق ليس سهلا وتأهلنا بفضل المغرب

أبدى إيميرس فاييه مدرب كوت ديفوار الجديد سعادته البالغة بالتأهل إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا على حساب السنغال حامل اللقب.

وقال فاييه في تصريحاته لقنوات beIN Sports عقب المباراة: "لم يكن الأمر سهلا ولكن أحيانا تعتبر هذه فرص لا يجب تركها تمر. أحب بلدي ومن أجلها كنت مستعدا لهذا التحدي".

وأضاف "كنا نعرف صعوبة المهمة ونحتاج لبعض الثقة لجعل اللاعبين يدركون أننا إن كنا اقوياء ذهنيا سيمكننا فعل كل شيء".

وتابع "لم أقل أننا سنفوز قبل مواجهة السنغال بل قلت إن الفرص 50% لكل فريق. هم لديهم ثقة بسبب الفوز بأول 3 مباريات ونحن كنا في مرحلة شك والأمور معقدة ولكننا قدمنا من بعيد وليس لدينا ما نخسره".

وأوضح "السنغال بدأت بشكل ممتاز وسببت لمنا مشاكل تكتيكية وسجلت مبكرا، بعد ذلك استعدنا السيطرة على مجريات المباراة ولم تكن هناك فرص حقيقية. كلا الفريقان يستحقان الفوز ولكن اليوم فزنا نحن".

واختتم "الطريق ليس سهلا للنهائي. كنا قادمين من بعيد وعلى وشك الإقصاء وتأهلنا بفضل المغرب".

وينتظر صاحب الأرض الفائز من مالي وبوركينا فاسو في ربع النهائي، على أن يلتقي الفائز في نصف النهائي بالفائز من غينيا والكونغو الديمقراطية.