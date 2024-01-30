خبر في الجول - تفاصيل محاولة الإسماعيلي الأخيرة لرفع إيقاف القيد

الثلاثاء، 30 يناير 2024 - 01:21

كتب : عمرو نبيل

الإسماعيلي - بيان رسمي

يسعى النادي الإسماعيلي لرفع عقوبة الحرمان من قيد اللاعبين في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية.

وعلم FilGoal.com أن إدارة الدراويش قد جمعت جزءا كبيرا بالفعل من المبالغ مستحقة الدفع لفك القيد من خلال بعض رجال الأعمال.

أيضا انتعشت خزانة الدراويش مؤخرا من مقابل انتقال إياد العسقلاني إلى روستوف الروسي.

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على الناحية الأخرة فتحت الإدارة خطوط اتصال مع الأندية واللاعبين التي لها مستحقات لدى الإسماعيلي.

وستكون أولى الخطوات هي تسوية مستحقات التونسي نور الزمان الزموري خلال ساعات، أملا في فتح الطريق لقيد صفقات قبل نهاية سوق الانتقالات.

ويحتل الإسماعيلي المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط.

الإسماعيلي الدوري المصري
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