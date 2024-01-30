تكتيك وسرعات وهجوم.. المصري يعلن ضم صلاح محسن بعد رحيله من الأهلي

الثلاثاء، 30 يناير 2024 - 00:43

كتب : عمرو نبيل

صلاح محسن مهاجم المصري

أعلن النادي المصري التعاقد رسميا مع صلاح محسن لاعب الأهلي السابق.

وكان النادي الأهلي أعلن قبل ساعات فسخ تعاقده مع صلاح محسن مهاجم الفريق بالتراضي بين الطرفين.

وعبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أعلن المصري عن الصفقة كالآتي: "تكتيك.. سرعات.. هجوم.. نسر جديد ينضم للنسور الخضر، صلاح محسن مصراوي".

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وأكد الأهلي أن فسخ التعاقد تم بناء على طلب اللاعب الذي تقدم به منذ عشرة أيام.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن صلاح محسن قد أتم اتفاقه مع النادي المصري لتدعيم صفوف الفريق في سوق الانتقالات الجارية.

وانضم صلاح محسن إلى الأهلي قادما من إنبي في يناير 2018 وخرج معارا مرتين إلى كل من سموحة ثم سيراميكا كليوباترا.

ومنذ عودته من إعارته إلى سيراميكا كليوباترا خاض صلاح محسن مع الأهلي سبع مباريات سجل خلالهم هدفا وصنع مثله.

وخاض اللاعب البالغ 25 عاما 100 مباراة بقميص الأهلي وسجل 18 هدفا وصنع 6.

وخاض الدولي 173 مباراة في جميع المسابقات بقمصان الأهلي وإنبي وسيراميكا كليوباترا وسموحة وسجل 39 هدفا وصنع 14.

وتوج مع الأهلي بـ 7 ألقاب، وساهم في فوز سيراميكا كليوباترا بلقب كأس الرابطة الموسم الماضي.

وحصد من قبل لقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما مع منتخب مصر في 2019.

وارتدى قميص منتخب مصر في 4 مباريات دولية وسجل هدفا في الظهور الأول ضد النيجر وصنع آخر ضد تونس.

الأهلي المصري صلاح محسن
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