في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي لدعم مركز حراسة المرمى

لا يزال الأهلي يعمل على ضم حارس مرمى جديد في الساعات الأخيرة المتبقية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ما بين محمد بسام وعلي لطفي ومصطفى شوبير، كيف يفكر الأهلي في تدعيم مركز حراسة المرمى في يناير الجاري؟ هذا ما يكشفه لكم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com أن رغبة الأهلي الأولى حاليا هي التعاقد مع محمد بسام لكن رغبة سيراميكا كليوباترا في استعارة مصطفى شوبير في المقابل تعرقل الصفقة لأن الأهلي يرى في الحارس القادم دعم لمصطفى شوبير وليس استبدالا له.

خاصة مع قيده في القائمة الإفريقية بالفعل وإيمان الجهاز الفني بقدراته وضرورة تواجد أكثر من حارس بالفريق شارك على مستوى عال من قبل.

أما في حالة صعوبة التعاقد مع بسام فالحل الثاني سيكون في إعادة علي لطفي للفريق بسبب اعتياده على نظام الفريق وجاهزيته للمشاركة فور التعاقد معه.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي خلال الساعات الماضية فتح خطوط الاتصال مع زد حول إمكانية ضم علي لطفي لصفوفه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان علي لطفي انضم لصفوف زد بداية الموسم الجاري بعدما رحل عن الأهلي.

وانضم علي لطفي البالغ من العمر 34 عاما إلى الأهلي مطلع عام 2018 قادما من إنبي.

وفي الموسم الجاري مع زد شارك في 10 مباريات في الدوري المصري.

ويسعى الأهلي لضم حارس مرمى جديد في الانتقالات الشتوية الجارية لتعويض غياب محمد الشناوي الذي تعرض لإصابة مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية ستبعده عن الملاعب قرابة الـ4 أشهر.