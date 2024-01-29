خبر في الجول - الشبراوي يتنازل عن مستحقاته لدى الإسماعيلي وينتقل إلى المقاولون العرب

الإثنين، 29 يناير 2024 - 23:21

كتب : عمرو نبيل

محمود الشبراوي - الإسماعيلي ضد المصري

أقدم محمود الشبراوي لاعب الإسماعيلي على خطوة جديدة في مستقبله.

وعلم FilGoal.com أن الشبراوي تنازل عن مستحقاته للدراويش، وأتم انتقاله إلى المقاولون العرب بعقد لمدة سنتين.

ووقّع الشبراوي على عقد يربطه بـ الإسماعيلي في صيف 2022 وحتى صيف 2026، أي لمدة 4 مواسم، قادما من الجونة.

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وبدأ الشبراوي مسيرته في نادي القناة، وانتقل إلى الجونة في عام 2017.

وخاض الشبراوي مع الجونة 74 مباراة في الدوري المصري سجل خلالها 10 أهداف وصنع 5.

ويجيد الشبراوي اللعب في مركزي الجناح الأيمن والجناح الأيسر.

الإسماعيلي المقاولون العرب الدوري المصري محمود الشبراوي
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