سيف زاهر لـ في الجول: علي لطفي إلى الأهلي؟ أي لاعب في زد متاح للأحمر.. بيننا اتفاقية تعاون

الإثنين، 29 يناير 2024 - 23:19

كتب : أحمد الخولي

نادي زد - علي لطفي

كشف سيف زاهر الرئيس التنفيذي لنادي زد عن عد ممانعة ناديه انتقال أي لاعب صوب الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال سيف زاهر لـFilGoal.com عن إمكانية انتقال علي لطفي إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية: "النادي مستعد للموافقة على انتقال أي لاعب من زد إلى الأهلي".

وأضاف "لا يوجد اتفاق نهائي مع الأهلي بشأن انضمام علي لطفي له حتى الآن، ولكن بموجب اتفاقية التعاون المشترك مع الأهلي بالتأكيد لن يحدث خلاف على أي شيء".

وعلم FilGoal.com أن الأهلي خلال الساعات الماضية فتح خطوط الاتصال مع زد حول إمكانية ضم علي لطفي لصفوفه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان علي لطفي انضم لصفوف زد بداية الموسم الجاري بعدما رحل عن الأهلي.

وانضم علي لطفي البالغ من العمر 34 عاما إلى الأهلي مطلع عام 2018 قادما من إنبي.

وفي الموسم الجاري مع زد شارك في 10 مباريات في الدوري المصري.

ويسعى الأهلي لضم حارس مرمى جديد في الانتقالات الشتوية الجارية لتعويض غياب محمد الشناوي الذي تعرض لإصابة مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية ستبعده عن الملاعب قرابة الـ4 أشهر.

الأهلي سيف زاهر علي لطفي نادي زد
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