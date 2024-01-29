خبر في الجول - إعارة عمر السعيد من مودرن فيوتشر إلى طلائع الجيش

يستعد عمر السعيد مهاجم الزمالك السابق لخطوة جديدة في مسيرته.

وعلم FilGoal.com أن مودرن فيوتشر وافق على إعارة المهاجم إلى طلائع الجيش لنهاية الموسم.

وكان فيوتشر قد ضم عمر السعيد في الصيف بعقد مدته 3 سنوات قادما من الزمالك.

ولعب السعيد مع الزمالك 22 مباراة في الدوري بالموسم المنصرم سجل خلالها 6 أهداف.

وتنقل السعيد -30 عاما- من الزرقا إلى الجونة ثم مصر للمقاصة والإنتاج الحربي وصولا إلى وادي دجلة.

وانتقل السعيد من دجلة إلى الزمالك في 2018، ثم أعاره الزمالك إلى الجونة في 2021.