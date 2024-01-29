خبر في الجول - إعارة عمر السعيد من مودرن فيوتشر إلى طلائع الجيش
الإثنين، 29 يناير 2024 - 22:52
كتب : عمرو نبيل
يستعد عمر السعيد مهاجم الزمالك السابق لخطوة جديدة في مسيرته.
عمر السعيد
النادي : مودرن فيوتشر
وعلم FilGoal.com أن مودرن فيوتشر وافق على إعارة المهاجم إلى طلائع الجيش لنهاية الموسم.
وكان فيوتشر قد ضم عمر السعيد في الصيف بعقد مدته 3 سنوات قادما من الزمالك.
ولعب السعيد مع الزمالك 22 مباراة في الدوري بالموسم المنصرم سجل خلالها 6 أهداف.
وتنقل السعيد -30 عاما- من الزرقا إلى الجونة ثم مصر للمقاصة والإنتاج الحربي وصولا إلى وادي دجلة.
وانتقل السعيد من دجلة إلى الزمالك في 2018، ثم أعاره الزمالك إلى الجونة في 2021.
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