كأس موسم الرياض.. الهلال يهزم إنتر ميامي في مباراة الأهداف السبعة بمشاركة ميسي وسواريز

الإثنين، 29 يناير 2024 - 22:24

كتب : FilGoal

ميسي - إنتر ميامي - الهلال

فاز الهلال السعودي على إنتر ميامي الأمريكي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعتهما على ملعب المملكة أرينا.

ويشارك في كأس موسم الرياض كل من إنتر ميامي، والنصر والهلال من السعودية.

وتعد المباراة هي الأولى التي تقام على ملعب المملكة أرينا الذي تم الإنتهاء تشييده مؤخرا.

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وبدأ إنتر ميامي المباراة بتشكيل يضم نجوم برشلونة السابقين وعلى رأسهم ليونيل ميسي.

بجانب جوردي ألبا ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس، وبقيادة تاتا مارتينو مدرب برشلونة الأسبق.

تقدم الهلال في الدقيقة 10 بهدف سجله الصربي ألكساندر ميتروفيتش بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء.

ثم أضاف عبد الله الحمدان الهدف الثاني في الدقيقة 13 بتسديدة أرضية قوية لم يستطع الحارس التصدي لها.

ونجح لويس سواريز في تقليص الفارق في الدقيقة 34 بهدف بعد متابعة للكرة من انفراد بالمرمى.

ولم يحتسب الحكم الهدف وتوقف اللعب لعدة دقائق لحين مراجعة الحالة والتأكد من عدم وجود تسلل، وبالفعل احتسب الهدف بعدما تبين إرجاع الكرة من لاعب الهلال إلى سواريز.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل ميشيل هدف الهلال الثالث بضربة لتذهب الكرة من أعلى الحارس.

في الشوط الثاني نجح إنتر ميامي في العودة سريعا وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 54 من ركلة جزاء سددها ميسي.

ثم تعادل في الدقيقة 55 بهدف رائع من اللاعب ديفيد رويز بعد مراوغة الدفاع بمهارة كبيرة.

وقبل نهاية المباراة نجح الهلال في تسجيل هدف الفوز بضربة رأسية من مالكوم في الدقيقة 88، ليفوز الفريق الأزرق بالمباراة.

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