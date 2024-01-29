تشكيل أمم إفريقيا – السنغال بالقوة الضاربة.. والثنائي فوفانا يقود كوت ديفوار

دفع أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال بالقوة الضاربة لفريقه في مواجهة كوت ديفوار.

ويلعب منتخب السنغال ضد كوت ديفوار صاحب الأرض في دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2023.

وجاء تشكيل السنغال كالآتي:

المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: إسماعيل جاكسون - عبده ديالو – خاليدو كوليبالي – موسى نياخات

الوسط: لامين كامارا – إسماعيلا سار – كريبين دياتا

الهجوم: ساديو ماني – حبيب ديالو – بابي سار

بينما جاء تشكيل كوت ديفوار الذي يعتمد عليه إيميرس فاي المدير الفني المؤقت كالآتي:

حراسة المرمى: يحيى فوفانا

الدفاع: سيرج أورييه - إيفان نديكا - أوديلون كوسونو - جيسلان كونان

الوسط: سيكو فوفانا - إبراهيم سانجاري - جان ميشيل سيري

الهجوم: ماكس جراديل - جان فيليب كراسو - عمر دياكيتي