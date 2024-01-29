الجونة يضم أحمد طارق سليمان في صفقة انتقال حر

الإثنين، 29 يناير 2024 - 21:14

كتب : حامد وجدي

الأهلي - المقاصة - أحمد طارق سليمان

أعلن نادي الجونة تعاقده مع أحمد طارق سليمان في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووقع سليمان على عقد مدته موسمين ونصف.

وفسخ الحارس الذي يبلغ من العمر 23 عاما عقده مع مصر المقاصة.

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ولعب سليمان خلال الموسم الجاري في فريق الداخلية على سبيل الإعارة قبل أن يتم قطعها وينضم إلى الجونة.

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وشارك سليمان في 4 مباريات رفقة الداخلية واستقبل 6 أهداف وحافظ على شباكه في مباراة واحدة فقط.

وكان سليمان قد رفض من قبل اللعب في الدرجة الثانية مفضلا الاستمرار في الدوري الممتاز وذلك عندما كان في مصر المقاصة في المستوى الأول من البطولات المصرية.

ولعب ضد الأهلي في كأس مصر وخسر فريقه بهدف دون رد وقال لقناة أون تايم سبورتس 1 وقتها: " كانت مباراة صعبة أمام الأهلي، لكني عاشرت معظم هؤلاء اللاعبين وبالتالي لا أشعر بهيبتهم، جميعهم زملائي وتدربت معهم سابقًا، وبالتالي لم تكن الرهبة موجودة".

وكشف نصائح والده له "دائما ما يدفعني للتدرب جيدًا، تحدث معي قبل المباراة وطالبني أن أكون هادئًا وألا أحاول إظهار أنني حارس جيد وأن أتعامل مع كل كرة بشكل منفصل".

وكان سليمان من ناشئي الأهلي وبدأ مسيرته الكروية هناك.

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