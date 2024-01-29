سبورت: برشلونة يحاول إقناع كلوب بتدريب الفريق

يحاول نادي برشلونة الإسباني إقناع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بتدريب الفريق في الموسم المقبل.

وأعلن كلوب الرحيل من ليفربول في نهاية الموسم الجاري، كما اتخذ تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الكتالوني نفس القرار.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن إدارة النادي الكتالوني لديهم الثقة في قدرتهم على إقناع المدير الفني الألماني بتولي المسؤولية.

وأوضحت إن الإدارة مقتنعة بقدرتها على فعل ذلك بالرغم من قرار كلوب بأخذ إجازة لمدة موسم كامل بسبب نفاذ طاقته كما قال عقب إعلان رحيله.

وأفادت الصحيفة أن يجب على كلوب أخذ قراره في أمر آخر بشأن المشاكل الاقتصادية التي يمر بها النادي مما يجعل بناء فريق قوي وصرف الكثير من الأموال مستحيلا للنادي.

وعلى الجانب الآخر قال فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن الأمور مازالت في بدايتها وستاخذ وقتا طويلا.

وأنهى أن سيكون من الصعب جدا تغيير قرار كلوب بعدم أخذ الإجازة وذلك من قبل برشلونة وأي ناد آخر.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني ويبتعد بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد الوصيف، و11 نقطة عن جيرونا المتصدر.