كأس آسيا - انتهت مغامرة الفدائي.. قطر تقلب النتيجة أمام فلسطين وتتأهل لدور الـ8

الإثنين، 29 يناير 2024 - 20:08

كتب : محمد رؤوف

قطر

قلب منتخب قطر تأخره إلى فوز بهدفين مقابل هدف على منافسه فلسطين في المباراة التي جمعتهما في الدور الـ16 من كأس آسيا 2023 المقامة في قطر.

وسجل هدف فلسطين الوحيد عدي دباغ، بينما أحرز حسن الهيدوس وأكرم عفيف ثنائية العنابي.

وانتهت مغامرة منتخب فلسطين في البطولة، فكانت هذه هي المشاركة الثالثة في كأس آسيا ولأول مرة يصل إلى دور الـ16 ولكن لم يتمكن من صناعة تاريخ أكبر بالوصول إلى دور الـ8.

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بداية حماسية من فلسطين

بدأ منتخب فلسطين بشكل حماسي ومهاجم على مرمى قطر فظهرت أولى الكرات الخطيرة في الدقيقة 18 إذ سدد عميد محجانة بقوة على مشعل برشم حارس مرمى قطر لكن تمكن من التصدي لها.

وفي الدقيقة 24 أهدر دباغ انفرادا لفلسطين بعدما سدد كرة أعلى المرمى.

وسدد محمود أبو وردة لاعب فلسطين كرة بالوجه قدمه الخارجي في الزاوية الضيقة لكن تصدى لها برشم في الدقيقة 26.

نتيجة الهجوم المستمر من فلسطين

سجل دباغ الهدف الأول في المباراة بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء سكنت المرمى في الدقيقة 36، وأصلح ما أهدره.

قطر ترد سريعا

ردت قطر سريعا في الدقيقة السادسة من الوقت البدل من الضائع بعد ركلة ركنية رائعة لعبت أرضية وسدد الهيدوس مباشرة في مرمى رامي حمادة حارس فلسطين.

التقدم القطري

حصل المنتخب العنابي على ركلة جزاء في الدقيقة 47 بعد تدخل عنيف على مهاجم قطر، وتمكن عفيف وتسجيلها.

وسيطر منتخب قطر منذ ذلك الوقت على مجريات المباراة وتمكن من الحفاظ على فارق الهدف ليتأهل إلى دور الـ8.

ومن المقرر أن يواجه منتخب قطر في دور الـ8 الفائز من لقاء تايلاند وأوزبكستان الذي سيقام الثلاثاء المقبل.

قطر فلسطين أكرم عفيف كأس آسيا 2023
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