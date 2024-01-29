خبر في الجول - تم الاتفاق.. عنتر إلى المقاولون العرب
الإثنين، 29 يناير 2024 - 19:59
كتب : عمرو نبيل
اقترب المقاولون العرب من حسم صفقة جديدة في الشتاء.
محمد عنتر
النادي : سيراميكا كليوباترا
وعلم FilGoal.com أن محمد عنتر لاعب سيراميكا كليوباترا يتجه إلى ذئاب الجبل قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية.
وستتم الصفقة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، أي إلى نهاية الموسم الحالي.
كما علم FilGoal.com أن عنتر عقد جلسة مع إدارة المقاولون العرب وأنهى تفاصيل الاتفاق المادي.
وانتقل عنتر من المصري إلى سيراميكا في يناير الماضي.
وكان عنتر قد انتقل إلى صفوف المصري قادما من الزمالك قبل انطلاق موسم 2020 - 2021.
وخاض عنتر هذا الموسم خمس مباريات مع المصري في مسابقة الدوري وشارك في 192 دقيقة.
ولعب عنتر مع المصري 79 مباراة في مختلف المسابقات وساهم في 12 هدفا بتسجيل ثلاثة وصناعة تسعة آخرين.
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