انتهت كأس موسم الرياض - الهلال (4)-(3) إنتر ميامي.. فوز الأزرق

الإثنين، 29 يناير 2024 - 19:52

كتب : FilGoal

الهلال السعودي - إنتر ميامي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الهلال السعودي ضد إنتر ميامي في كأس موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

ويقود ليونيل ميسي تشكيل إنتر مياني بجانب كل من لويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا زملائه السابقين في برشلونة.

أمام الهلال السعودي فيقوده النجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش بجانب سالم الدوسري، كما يظهر رينان لودي لأول مرة مع الفريق الأزرق.

أخبار متعلقة:
الرياضية: فوفانا ينتقل إلى الاتفاق على سبيل الإعارة ماركا تكشف موقف موراتا من المشاركة ضد ريال مدريد

ويقام اللقاء على استاد المملكة أرينا، وهي أول مباراة يستضيفها الملعب.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

*********************

نهاية المباراة بفوز الهلال 4-3

ق 88: جوووووووول مالكوم والرابع بضربة رأسية

ق 55: جووووووووووووووول لويس والثالث

ق 54: جوووووووووووول ميسي والثاني

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الهلال بثلاثية مقابل هدف

ق 43: جوووووول الثالث ميشيل

ق 38: هدف جديد من ميسي ولكن غير محتسب

ق 36: جوووووول سواريز والأول

ق 34: هدف غير محتسب من لويس سواريز بداعي التسلل

ق 20: هجمات متبادلة من الفريقين

ق 15: سواريز يهدر فرصة مؤكدة أمام المرمى

ق 13: جووووول الثاني عبد الله الحمدان

ق10 جووووووول ميتروفيتش يفتتح التسجيل للهلال

انطلاق المباراة

الهلال السعودي إنتر ميامي كأس موسم الرياض
نرشح لكم
كأس موسم الرياض.. الهلال يهزم إنتر ميامي في مباراة الأهداف السبعة بمشاركة ميسي وسواريز الرياضية: فوفانا ينتقل إلى الاتفاق على سبيل الإعارة بعد الشفاء من الإصابة.. رونالدو جاهز لمواجهة ميسي في كأس موسم الرياض مانشيني: الأداء الجماعي سيميزنا ضد كوريا.. وسعيد بمواجهة منتخب قوي الزمالك يتوج بلقب كأس تحدي دبي أمام أهلي جدة بثلاثية مدرب الزمالك المحتمل - جوزيه جوميز.. رفض دوري الأبطال من أجل حلمه الإنجليزي وصاحب فلسفة مجنونة الرياضية: الشباب السعودي يتحرك لضم أبو جبل لاعب وست هام: أفضل الذهاب للدوري التشيكي عن السعودي
أخر الأخبار
خبر في الجول - الشبراوي يتنازل عن مستحقاته لدى الإسماعيلي وينتقل إلى المقاولون العرب ساعة | ميركاتو
سيف زاهر لـ في الجول: علي لطفي إلى الأهلي؟ أي لاعب في زد متاح للأحمر.. بيننا اتفاقية تعاون ساعة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا - تعرف على مكافأة منتخب مصر بعد الخروج من دور الـ 16 ساعة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - إعارة عمر السعيد من مودرن فيوتشر إلى طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
مصدر من الداخلية يكشف لـ في الجول تفاصيل عودة الزنفلي إلى الداخلية وصفقة أخرى ساعة | ميركاتو
كأس موسم الرياض.. الهلال يهزم إنتر ميامي في مباراة الأهداف السبعة بمشاركة ميسي وسواريز 2 ساعة | سعودي في الجول
الأهلي يعلن فسخ تعاقده مع صلاح محسن 2 ساعة | ميركاتو
مباشر أمم إفريقيا - السنغال (1)-(1) كوت ديفوار.. الشوط الإضافي الثاني 2 ساعة | كوت ديفوار 2023
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق مصر - مواجهة ثاني مجموعة المغرب.. والمفاجأة حال التأهل لربع النهائي 2 تغريدة أمم إفريقيا - "بـ10 رئات واحضروه إلى أرسنال بأي ثمن" ماذا قال الأجانب عن إمام عاشور 3 مواجهة نارية مرتقبة وأخرى في طريق مصر.. تحديد أول مباراتين بثمن النهائي 4 الشناوي يخضع لعملية جراحية في ألمانيا.. ومدة غيابه المتوقعة