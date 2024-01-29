انتهت كأس موسم الرياض - الهلال (4)-(3) إنتر ميامي.. فوز الأزرق
الإثنين، 29 يناير 2024 - 19:52
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الهلال السعودي ضد إنتر ميامي في كأس موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.
ليونيل ميسي
النادي : إنتر ميامي
ويقود ليونيل ميسي تشكيل إنتر مياني بجانب كل من لويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا زملائه السابقين في برشلونة.
أمام الهلال السعودي فيقوده النجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش بجانب سالم الدوسري، كما يظهر رينان لودي لأول مرة مع الفريق الأزرق.
ويقام اللقاء على استاد المملكة أرينا، وهي أول مباراة يستضيفها الملعب.
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نهاية المباراة بفوز الهلال 4-3
ق 88: جوووووووول مالكوم والرابع بضربة رأسية
انتر ميامي يضيف الهدف الثالث عن طريق رويز 🔥⚽#الهلال_انترميامي#كأس_موسم_الرياض | #SSC pic.twitter.com/pUfOIvsarF— SSC (@ssc_sports) January 29, 2024
ق 55: جووووووووووووووول لويس والثالث
من علامة الجزاء..
ميسي يسجل الهدف الثاني⚽🔥#الهلال_انترميامي#كأس_موسم_الرياض | #SSC pic.twitter.com/WWc4DHiQaY— SSC (@ssc_sports) January 29, 2024
ق 54: جوووووووووووول ميسي والثاني
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الهلال بثلاثية مقابل هدف
رأسية ميشايل تضيف ثالث الأهداف للهلال🔥#الهلال_انترميامي#كأس_موسم_الرياض | #SSC pic.twitter.com/Yp4NaYI9T1— SSC (@ssc_sports) January 29, 2024
ق 43: جوووووول الثالث ميشيل
ق 38: هدف جديد من ميسي ولكن غير محتسب
حكم المباراة يؤكد صحة هدف انتر ميامي الأول🔥#الهلال_انترميامي#كأس_موسم_الرياض | #SSC pic.twitter.com/Gdu7UIcrON— SSC (@ssc_sports) January 29, 2024
ق 36: جوووووول سواريز والأول
ق 34: هدف غير محتسب من لويس سواريز بداعي التسلل
ق 20: هجمات متبادلة من الفريقين
ق 15: سواريز يهدر فرصة مؤكدة أمام المرمى
عبدالله الحمدان يعزز النتيجة سريعا للهلال بهدف ثاني🔥#الهلال_انترميامي#كأس_موسم_الرياض | #SSC pic.twitter.com/ezYE0uXGFO— SSC (@ssc_sports) January 29, 2024
ق 13: جووووول الثاني عبد الله الحمدان
ميتروفيتش يسجل أول أهداف الهلال في المملكة أرينا 🔥#الهلال_انترميامي#كأس_موسم_الرياض | #SSC pic.twitter.com/MbJaX3XyWp— SSC (@ssc_sports) January 29, 2024
ق10 جووووووول ميتروفيتش يفتتح التسجيل للهلال
انطلاق المباراة