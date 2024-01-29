انتهت كأس موسم الرياض - الهلال (4)-(3) إنتر ميامي.. فوز الأزرق

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الهلال السعودي ضد إنتر ميامي في كأس موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

ويقود ليونيل ميسي تشكيل إنتر مياني بجانب كل من لويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا زملائه السابقين في برشلونة.

أمام الهلال السعودي فيقوده النجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش بجانب سالم الدوسري، كما يظهر رينان لودي لأول مرة مع الفريق الأزرق.

ويقام اللقاء على استاد المملكة أرينا، وهي أول مباراة يستضيفها الملعب.

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نهاية المباراة بفوز الهلال 4-3

ق 88: جوووووووول مالكوم والرابع بضربة رأسية

ق 55: جووووووووووووووول لويس والثالث

ق 54: جوووووووووووول ميسي والثاني

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الهلال بثلاثية مقابل هدف

ق 43: جوووووول الثالث ميشيل

ق 38: هدف جديد من ميسي ولكن غير محتسب

ق 36: جوووووول سواريز والأول

ق 34: هدف غير محتسب من لويس سواريز بداعي التسلل

ق 20: هجمات متبادلة من الفريقين

ق 15: سواريز يهدر فرصة مؤكدة أمام المرمى

ق 13: جووووول الثاني عبد الله الحمدان

ق10 جووووووول ميتروفيتش يفتتح التسجيل للهلال

انطلاق المباراة