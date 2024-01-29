ماركا تكشف موقف موراتا من المشاركة ضد ريال مدريد

الإثنين، 29 يناير 2024 - 19:31

كتب : FilGoal

ألفارو موراتا - أتليتكو مدريد وسيلتيك

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية موقف ألفارو موراتا لاعب فريق أتليتكو مدريد من المشاركة ضد ريال مدريد في دربي المدينة.

ويعاني موراتا من إصابة في أوتار الركبة في المباراة الأخيرة لروخيبلانكوس ضد فالنسيا في الجولة الـ22 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وأفادت الصحيفة أن المهاجم البالغ من العمر 31 عاما يستطيع أن يلحق مباراة ريال مدريد التي من المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل في الجولة الـ23 من الدوري الإسباني.

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ولم تعط الصحيفة معلومات حول إمكانية مشاركة موراتا ضد رايو فايكانو في الجولة المقبلة المؤجلة يوم الأربعاء المقبل.

وعلى الجانب الآخر فحسب إذاعة "كادينا كوب" الإسبانية فجوزيه ماريا خيمينيز مدافع أتليتكو مدريد لن يستطيع المشاركة في المباريات لمدة أسبوع أو أسبوعين بسبب إصابة في أوتار الركبة أيضا.

وبذلك سيغيب بشكل مؤكد عن مباراة رايو فايكانو ودربي مدريد.

ويحتل أتليتكو مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 44 نقطة ويبتعد بـ10 نقاط عن ريال مدريد الوصيف و11 نقطة عن جيرونا المتصدر.

ريال مدريد أتليتكو مدريد موراتا الدوري الإسباني خيمينيز
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