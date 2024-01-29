خبر في الجول - خطوة متبقية.. المصري يتمم اتفاقه مع صلاح محسن

الإثنين، 29 يناير 2024 - 18:43

كتب : عمرو نبيل

احتفال صلاح محسن بهدفه ضد ميدياما

أتم نادي المصري اتفاقه مع صلاح محسن مهاجم الأهلي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويفصل صلاح محسن خطوة واحدة متبقية قبل الإعلان الرسمي من قبل النادي المصري.

وعلم FilGoal.com أن المصري اتفق مع صلاح محسن على بنود التعاقد.

أخبار متعلقة:
تمهيدا لرحيل أبو جبل.. البنك الأهلي يضم الزنفلي حارس الداخلية الزمالك يتوج بلقب كأس تحدي دبي أمام أهلي جدة بثلاثية مصدر من الأهلي لـ في الجول: اتفقنا مع نادي البنك الأهلي على استعارة أبو جبل الأهلي يعلن موعد عزاء العامري فاروق

وينتظر المصري فسخ تعاقد صلاح محسن مع الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة قبل إعلان انتقاله.

ومنذ عودته من إعارته إلى سيراميكا كليوباترا خاض صلاح محسن مع الأهلي سبع مباريات سجل خلالهم هدفا وصنع مثله.

وخاض اللاعب البالغ 25 عاما 100 مباراة بقميص الأهلي وسجل 18 هدفا وصنع 6.

وخاض الدولي 173 مباراة في جميع المسابقات بقمصان الأهلي وإنبي وسيراميكا كليوباترا وسموحة وسجل 39 هدفا وصنع 14.

وتوج مع الأهلي بـ 7 ألقاب، وساهم في فوز سيراميكا كليوباترا بلقب كأس الرابطة الموسم الماضي.

وحصد من قبل لقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما مع منتخب مصر في 2019.

وارتدى قميص منتخب مصر في 4 مباريات دولية وسجل هدفا في الظهور الأول ضد النيجر وصنع آخر ضد تونس.

الأهلي الدوري المصري المصري صلاح محسن
نرشح لكم
حاتم سكر: رحيلي عن الزمالك بعد 14 عاما صعب.. وفي انتظار الإعلان الرسمي خبر في الجول - جاستس أرثر معارا من سيراميكا كليوباترا إلى سموحة وكيله: الأهلي لم يتواصل لضم أحمد حمدي.. وموعد انضمامه لتدريب الزمالك وكيله: عرض قطري لـ محمد عبد المنعم وفي انتظار رد الأهلي خبر في الجول - الزمالك يعير كريم عبد الحق لـ الترسانة.. وبند للبيع النهائي المقاولون العرب يتعاقد مع أسامة النجار خبر في الجول - بعد 25 دقيقة مع الاتحاد.. الشيخ يتمم انتقاله لـ الإسماعيلي المصري يضم محمد طارق
أخر الأخبار
حاتم سكر: رحيلي عن الزمالك بعد 14 عاما صعب.. وفي انتظار الإعلان الرسمي 48 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - جاستس أرثر معارا من سيراميكا كليوباترا إلى سموحة 58 دقيقة | الكرة المصرية
وكيله: الأهلي لم يتواصل لضم أحمد حمدي.. وموعد انضمامه لتدريب الزمالك ساعة | الدوري المصري
وكيله: عرض قطري لـ محمد عبد المنعم وفي انتظار رد الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعديل الثالث.. موعد جديد لغلق باب الانتقالات الشتوية ساعة | الكرة المصرية
رغم رباعية نونيز في العارضة.. ليفربول يكتسح تشيلسي بالدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - الزمالك يعير كريم عبد الحق لـ الترسانة.. وبند للبيع النهائي ساعة | الدوري المصري
الأهلي يقيد وسام أبو علي وسداسي الشباب في قائمة أبطال إفريقيا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب يكشف سبب رحيله عن ليفربول وخطته المقبلة.. وموقفه من تدريب فريق إنجليزي غيره 2 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1) (1) الكونغو الديمقراطية.. أبو جبل يهدر ومباسي يسجل ومصر تودع 3 خبر في الجول - الزمالك يتمم إجراءات ضم ناصر ماهر من فيوتشر.. و3 لاعبين في المقابل 4 مدرب أهلي بنغازي لـ في الجول: أحبطت بعد علمي بتعاقد الزمالك مع الجلاسي