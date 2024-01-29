خبر في الجول - خطوة متبقية.. المصري يتمم اتفاقه مع صلاح محسن

أتم نادي المصري اتفاقه مع صلاح محسن مهاجم الأهلي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويفصل صلاح محسن خطوة واحدة متبقية قبل الإعلان الرسمي من قبل النادي المصري.

وعلم FilGoal.com أن المصري اتفق مع صلاح محسن على بنود التعاقد.

وينتظر المصري فسخ تعاقد صلاح محسن مع الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة قبل إعلان انتقاله.

ومنذ عودته من إعارته إلى سيراميكا كليوباترا خاض صلاح محسن مع الأهلي سبع مباريات سجل خلالهم هدفا وصنع مثله.

وخاض اللاعب البالغ 25 عاما 100 مباراة بقميص الأهلي وسجل 18 هدفا وصنع 6.

وخاض الدولي 173 مباراة في جميع المسابقات بقمصان الأهلي وإنبي وسيراميكا كليوباترا وسموحة وسجل 39 هدفا وصنع 14.

وتوج مع الأهلي بـ 7 ألقاب، وساهم في فوز سيراميكا كليوباترا بلقب كأس الرابطة الموسم الماضي.

وحصد من قبل لقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما مع منتخب مصر في 2019.

وارتدى قميص منتخب مصر في 4 مباريات دولية وسجل هدفا في الظهور الأول ضد النيجر وصنع آخر ضد تونس.