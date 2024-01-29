لإنقاذ الفريق من الهبوط.. رومانو: ساليرنيتانا يقدم عرضه الأخير لضم بواتنج

الإثنين، 29 يناير 2024 - 18:39

كتب : FilGoal

جيروم بواتنج - ألمانيا

يعقد نادي ساليرنيتانا الإيطالي اجتماعا مع جيروم بواتنج من أجل تقديم عرضا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لإنقاذ الفريق من الهبوط.

وقال فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا إن إدارة النادي ستقدم عرضها الأخير لضم لاعب بايرن ميونيخ السابق كلاعب حر.

ويريد النادي الجنوبي تعويض رحيل لاعبه المحتمل فلافيوس دانيليوك إلى لايبزج الألماني على سبيل الإعارة.

وحسب رومانو فصفقة دانيليوك اقتربت من الإتمام لينتقل للعب إلى الدوري الألماني، لكن دون الكشف عن وجود بند أحقية الشراء أم لا.

ولهذا السبب يريد ساليرنيتانا التعاقد سريعا مع المدافع الألماني.

ويتذيل ساليرنيتانا جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة، ويبتعد عن منطقة البقاء بفارق 7 نقاط.

وتوج بواتنج بالعديد من البطولات وأبرزها كأس العالم رفقة ألمانيا في عام 2014 ولاعب العام في ألمانيا عام 2016.

وحصل 9 مرات على الدوري الألماني ومرتين دوري أبطال أوروبا وكذلك كأس العالم للأندية وأيضا السوبر الأوروبي.

وفاز بـ5 مرات بالسوبر الأوروبي ومثلهم كأس ألمانيا، وحصل مع مانشستر سيتي على كأس الاتحاد الإنجليزي.

بايرن ميونيخ الدوري الإيطالي جيروم بواتنج ساليرنيتانا
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