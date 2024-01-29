لإنقاذ الفريق من الهبوط.. رومانو: ساليرنيتانا يقدم عرضه الأخير لضم بواتنج

يعقد نادي ساليرنيتانا الإيطالي اجتماعا مع جيروم بواتنج من أجل تقديم عرضا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لإنقاذ الفريق من الهبوط.

جيروم بواتنج النادي : لاعب حر الدوري الإيطالي

وقال فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا إن إدارة النادي ستقدم عرضها الأخير لضم لاعب بايرن ميونيخ السابق كلاعب حر.

ويريد النادي الجنوبي تعويض رحيل لاعبه المحتمل فلافيوس دانيليوك إلى لايبزج الألماني على سبيل الإعارة.

وحسب رومانو فصفقة دانيليوك اقتربت من الإتمام لينتقل للعب إلى الدوري الألماني، لكن دون الكشف عن وجود بند أحقية الشراء أم لا.

🟤🇩🇪 Salernitana have scheduled direct meeting today to make final bid in order to sign Jerome Boateng. Negotiations ongoing with free agent defender. ↪️🇦🇹 This follows club plan as Daniliuc will join RB Salzburg on loan, as exclusively revealed. pic.twitter.com/PoTSZbDz96 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 29, 2024

ولهذا السبب يريد ساليرنيتانا التعاقد سريعا مع المدافع الألماني.

ويتذيل ساليرنيتانا جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة، ويبتعد عن منطقة البقاء بفارق 7 نقاط.

وتوج بواتنج بالعديد من البطولات وأبرزها كأس العالم رفقة ألمانيا في عام 2014 ولاعب العام في ألمانيا عام 2016.

وحصل 9 مرات على الدوري الألماني ومرتين دوري أبطال أوروبا وكذلك كأس العالم للأندية وأيضا السوبر الأوروبي.

وفاز بـ5 مرات بالسوبر الأوروبي ومثلهم كأس ألمانيا، وحصل مع مانشستر سيتي على كأس الاتحاد الإنجليزي.