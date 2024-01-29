الصفقة الأولى.. طنطا يعلن انتقال محمد عاطف إلى الزمالك

الإثنين، 29 يناير 2024 - 18:37

كتب : رضا السنباطي

محمد عاطف - لاعب طنطا

أعلن نادي طنطا انتقال لاعبه محمد عاطف إلى الزمالك بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويعتبر عاطف أولى صفقات الزمالك الرسمية بعد حل أزمة القيد.

وحقق طنطا اليوم الفوز على مصر للمقاصة بثلاثة أهداف دون مقابل.

أخبار متعلقة:
تحقيق في الجول - طريد الإسماعيلي وأول صفقات الزمالك بعد عودة القيد.. من هو محمد عاطف مصدر من طنطا لـ في الجول: محمد عاطف انتقل بالفعل إلى الزمالك.. وهذه قيمة الصفقة لاعب طنطا: من الشرف لأي لاعب الانتقال إلى الزمالك ولكن عملية شاملة تتضمن عمار ياسر.. الزمالك يوثق عقود أشباله

وسجل عاطف هدف طنطا الثاني في المباراة.

وكشف نادي طنطا موافقته على عرض الزمالك لأنه الأكثر جدية والذي جاء متماشيا مع رغبة اللاعب.

وتأهل طنطا لمرحلة المنافسة على الصعود للدوري المصري الممتاز بعد أن أنهى المرحلة الأولى من دوري المحترفين في المركز السادس برصيد 30 نقطة.

ويجيد اللاعب في مركز الوسط وسجل صاحب القدم اليسري هذا الموسم مع طنطا 6 أهداف.

ويخوض عاطف الموسم الثاني له مع طنطا، قادما من نادي بلطيم المشارك في المركز الثالث.

من هو محمد عاطف جوهرة طنطا

وسبق لصاحب الـ23 عاما اللعب في ناشئين النادي الإسماعيلي لمدة 3 مواسم ونصف.

وأعلن نادي الزمالك حل أزمة إيقاف القيد، بعد سداد جميع الغرامات المالية المتأخرة.

ولم يُبرم الأبيض أي صفقات خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية بسبب إيقاف القيد في 3 قضايا مختلفة هي: سبورتنج لشبونة البرتغالي ومستحقات شيكابالا المتأخرة، والغاني أتشيمبونج ومستحقاته الشخصية المتأخرة، وحق رعاية ليون 36 النيجيري في قضية سامسون أكينيولا.

الزمالك طنطا محمد عاطف
نرشح لكم
حاتم سكر: رحيلي عن الزمالك بعد 14 عاما صعب.. وفي انتظار الإعلان الرسمي خبر في الجول - جاستس أرثر معارا من سيراميكا كليوباترا إلى سموحة وكيله: الأهلي لم يتواصل لضم أحمد حمدي.. وموعد انضمامه لتدريب الزمالك وكيله: عرض قطري لـ محمد عبد المنعم وفي انتظار رد الأهلي خبر في الجول - الزمالك يعير كريم عبد الحق لـ الترسانة.. وبند للبيع النهائي المقاولون العرب يتعاقد مع أسامة النجار خبر في الجول - بعد 25 دقيقة مع الاتحاد.. الشيخ يتمم انتقاله لـ الإسماعيلي المصري يضم محمد طارق
أخر الأخبار
حاتم سكر: رحيلي عن الزمالك بعد 14 عاما صعب.. وفي انتظار الإعلان الرسمي 47 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - جاستس أرثر معارا من سيراميكا كليوباترا إلى سموحة 58 دقيقة | الكرة المصرية
وكيله: الأهلي لم يتواصل لضم أحمد حمدي.. وموعد انضمامه لتدريب الزمالك ساعة | الدوري المصري
وكيله: عرض قطري لـ محمد عبد المنعم وفي انتظار رد الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعديل الثالث.. موعد جديد لغلق باب الانتقالات الشتوية ساعة | الكرة المصرية
رغم رباعية نونيز في العارضة.. ليفربول يكتسح تشيلسي بالدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - الزمالك يعير كريم عبد الحق لـ الترسانة.. وبند للبيع النهائي ساعة | الدوري المصري
الأهلي يقيد وسام أبو علي وسداسي الشباب في قائمة أبطال إفريقيا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب يكشف سبب رحيله عن ليفربول وخطته المقبلة.. وموقفه من تدريب فريق إنجليزي غيره 2 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1) (1) الكونغو الديمقراطية.. أبو جبل يهدر ومباسي يسجل ومصر تودع 3 خبر في الجول - الزمالك يتمم إجراءات ضم ناصر ماهر من فيوتشر.. و3 لاعبين في المقابل 4 مدرب أهلي بنغازي لـ في الجول: أحبطت بعد علمي بتعاقد الزمالك مع الجلاسي