الصفقة الأولى.. طنطا يعلن انتقال محمد عاطف إلى الزمالك

أعلن نادي طنطا انتقال لاعبه محمد عاطف إلى الزمالك بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويعتبر عاطف أولى صفقات الزمالك الرسمية بعد حل أزمة القيد.

وحقق طنطا اليوم الفوز على مصر للمقاصة بثلاثة أهداف دون مقابل.

وسجل عاطف هدف طنطا الثاني في المباراة.

وكشف نادي طنطا موافقته على عرض الزمالك لأنه الأكثر جدية والذي جاء متماشيا مع رغبة اللاعب.

وتأهل طنطا لمرحلة المنافسة على الصعود للدوري المصري الممتاز بعد أن أنهى المرحلة الأولى من دوري المحترفين في المركز السادس برصيد 30 نقطة.

ويجيد اللاعب في مركز الوسط وسجل صاحب القدم اليسري هذا الموسم مع طنطا 6 أهداف.

ويخوض عاطف الموسم الثاني له مع طنطا، قادما من نادي بلطيم المشارك في المركز الثالث.

من هو محمد عاطف جوهرة طنطا

وسبق لصاحب الـ23 عاما اللعب في ناشئين النادي الإسماعيلي لمدة 3 مواسم ونصف.

وأعلن نادي الزمالك حل أزمة إيقاف القيد، بعد سداد جميع الغرامات المالية المتأخرة.

ولم يُبرم الأبيض أي صفقات خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية بسبب إيقاف القيد في 3 قضايا مختلفة هي: سبورتنج لشبونة البرتغالي ومستحقات شيكابالا المتأخرة، والغاني أتشيمبونج ومستحقاته الشخصية المتأخرة، وحق رعاية ليون 36 النيجيري في قضية سامسون أكينيولا.