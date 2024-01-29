خبر في الجول - سموحة يستعير الحبيب أحمد حسن لنهاية الموسم
الإثنين، 29 يناير 2024 - 18:34
كتب : هاني العوضي
أتم سموحة الاتفاق مع نادي زد على استعارة الحبيب أحمد حسن لنهاية الموسم الجاري.
الحبيب أحمد حسن
النادي : سموحة
وعلم FilGoal.com أن سموحة اتفق على استعارة اللاعب الشاب العائد مؤخرا إلى زد قادما من المقاولون.
وانضم اللاعب الشاب لصفوف سموحة مقابل دفع راتبه الشخصي فقط.
وقضى الحبيب أحمد حسن النصف الأول من الموسم معارا من زد إلى المقاولون العرب، قبل أن يقرر محمد عودة المدير الفني للفريق رحيله.
وشارك الحبيب أحمد حسن مع المقاولون في 4 مباريات خلال الموسم الجاري في الدوري بواقع 54 دقيقة لعب.
كما شارك اللاعب البالغ من العمر 22 عاما في مباراة بكأس مصر وأخرى بكأس الرابطة.
نرشح لكم
مصدر من الزمالك لـ في الجول: متمسكون بضم عبد الله السعيد.. وهذه خطتنا خبر في الجول - الزمالك يقترب من استعادة أحمد عيد.. واللاعب يرحب خبر في الجول - المصري يطلب التعاقد مع إسلام عيسى بحثا عن مابولولو جديد.. الاتحاد يتعاقد مع الغيني تراوري محمد عاطف: لم أتوقع الانتقال للزمالك.. وتعليق حسين لبيب الصفقة الثانية.. المصري يتعاقد مع حسين فيصل خبر في الجول - الزمالك يتفق على إعارة محمد طارق إلى المصري خبر في الجول - الزمالك يتمم إجراءات ضم ناصر ماهر من فيوتشر.. و3 لاعبين في المقابل
أخر الأخبار
بطولة بلا عرب 9 ساعة | كوت ديفوار 2023