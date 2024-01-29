خبر في الجول - سموحة يستعير الحبيب أحمد حسن لنهاية الموسم

الإثنين، 29 يناير 2024 - 18:34

كتب : هاني العوضي

الحبيب أحمد حسن - زد

أتم سموحة الاتفاق مع نادي زد على استعارة الحبيب أحمد حسن لنهاية الموسم الجاري.

وعلم FilGoal.com أن سموحة اتفق على استعارة اللاعب الشاب العائد مؤخرا إلى زد قادما من المقاولون.

وانضم اللاعب الشاب لصفوف سموحة مقابل دفع راتبه الشخصي فقط.

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وقضى الحبيب أحمد حسن النصف الأول من الموسم معارا من زد إلى المقاولون العرب، قبل أن يقرر محمد عودة المدير الفني للفريق رحيله.

وشارك الحبيب أحمد حسن مع المقاولون في 4 مباريات خلال الموسم الجاري في الدوري بواقع 54 دقيقة لعب.

كما شارك اللاعب البالغ من العمر 22 عاما في مباراة بكأس مصر وأخرى بكأس الرابطة.

المقاولون سموحة زد الحبيب أحمد حسن
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