خبر في الجول - مقابل التنازل عن مستحقاته.. حليمو ينتقل من سموحة إلى المقاولون

الإثنين، 29 يناير 2024 - 18:09

كتب : هاني العوضي

محمود حليمو - سموحة

أنهى محمود عبد الحليم "حليمو" لاعب سموحة تعاقده مع النادي السكندري بالتراضي بين الطرفين ليرحل عن صفوف الأزرق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن حليمو تنازل عن مستحقاته المالية لدى سموحة والتي تقدر بمليون و250 ألف جنيه، مقابل الحصول على الاستغناء الخاص به.

وأتم حليمو اتفاقه مع نادي المقاولون العرب لينضم له في الانتقالات الجارية.

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حليمو الذي يشارك في مركز لاعب الوسط والبالغ من العمر 29 سنة لعب الموسم الجاري مع سموحة مباراة واحدة فقط في الدوري بعدد دقائق لعب 13 دقيقة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط من 10 مباريات.

بينما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 16 نقطة من 10 مباريات.

سموحة المقاولون العرب الدوري المصري محمود عبد الحليم
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