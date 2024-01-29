انتهت كأس آسيا - قطر (2)-(1) فلسطين

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة قطر ضد فلسطين في الدور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2023.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من هذه المباراة منافسه المنتصر من لقاء تايلاند وأوزبكستان الذي سيقام الثلاثاء المقبل.

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انتهت

ق 49: جووول أكرم عفيف يسجل لقطر من ركلة جزاء

ق 47: ركلة جزاء لقطر

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45+6: جوووووول حسن الهيدوس لاعب قطر بعد ركلة ركنية رائعة لعبت أرضية وسدد الهيدوس مباشرة في مرمى رامي حمادة حارس فلسطين.

ق 36: جووووول عدي دباغ بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء سكنت المرمى.

ق 26: محمود أبو وردة لاعب فلسطين يسدد كرة بالوجه قدمه الخارجي في الزاوية الضيقة لكن تصدى لها برشم.

ق 24: عدي دباغ لاعب فلسطين يهدر انفرادا بعد تسديدة قوية ذهبت اعلى المرمى.

ق 18: عميد محجانة يسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها مشعل برشم.

بداية المباراة