انتهت كأس آسيا - قطر (2)-(1) فلسطين

الإثنين، 29 يناير 2024 - 17:51

كتب : FilGoal

قطر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة قطر ضد فلسطين في الدور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2023.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من هذه المباراة منافسه المنتصر من لقاء تايلاند وأوزبكستان الذي سيقام الثلاثاء المقبل.

لمتابعة المباراة من هنا

أخبار متعلقة:
دوري المحترفين - مفاجآت بالجولة الأخيرة.. وتواجد بترول أسيوط في مرحلة الهبوط "لم يتحدث أبدا عن تشافي وخلافته".. بايرن يصدر بيانا بشأن ارتباط توخيل بتدريب برشلونة أرتيتا يرد على أنباء رحيله من أرسنال وتدريب برشلونة فان دايك يزيد الغموض حول مستقبله مع ليفربول بعد قرار رحيل كلوب

-------------

انتهت

ق 49: جووول أكرم عفيف يسجل لقطر من ركلة جزاء

ق 47: ركلة جزاء لقطر

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45+6: جوووووول حسن الهيدوس لاعب قطر بعد ركلة ركنية رائعة لعبت أرضية وسدد الهيدوس مباشرة في مرمى رامي حمادة حارس فلسطين.

ق 36: جووووول عدي دباغ بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء سكنت المرمى.

ق 26: محمود أبو وردة لاعب فلسطين يسدد كرة بالوجه قدمه الخارجي في الزاوية الضيقة لكن تصدى لها برشم.

ق 24: عدي دباغ لاعب فلسطين يهدر انفرادا بعد تسديدة قوية ذهبت اعلى المرمى.

ق 18: عميد محجانة يسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها مشعل برشم.

بداية المباراة

قطر فلسطين أكرم عفيف كأس آسيا 2023
نرشح لكم
كأس آسيا - انتهت مغامرة الفدائي.. قطر تقلب النتيجة أمام فلسطين وتتأهل لدور الـ8 التعمري: بإذن الله الأردن في نهائي كأس آسيا.. والمنتخب الكبير يعود في أي وقت بهدفين في دقيقتين خلال مباراة نارية.. "المنسف" الأردني ينتصر على العراقي ويتأهل لدور الـ8 كأس آسيا - كلينسمان: لم أهرب من مواجهة اليابان.. وهذا سر ابتسامتي ضد ماليزيا انتهت كأس آسيا - العراق (2)-(3) الأردن التشكيل - أيمن حسين أساسي مع العراق.. والتعمري يقود هجوم الأردن مانشيني: الأداء الجماعي سيميزنا ضد كوريا.. وسعيد بمواجهة منتخب قوي كأس آسيا – بركلات الترجيح.. طاجكستان تحقق فوزا تاريخيا على الإمارات وتتأهل لدور الـ8
أخر الأخبار
خبر في الجول - الشبراوي يتنازل عن مستحقاته لدى الإسماعيلي وينتقل إلى المقاولون العرب ساعة | ميركاتو
سيف زاهر لـ في الجول: علي لطفي إلى الأهلي؟ أي لاعب في زد متاح للأحمر.. بيننا اتفاقية تعاون ساعة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا - تعرف على مكافأة منتخب مصر بعد الخروج من دور الـ 16 ساعة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - إعارة عمر السعيد من مودرن فيوتشر إلى طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
مصدر من الداخلية يكشف لـ في الجول تفاصيل عودة الزنفلي إلى الداخلية وصفقة أخرى ساعة | ميركاتو
كأس موسم الرياض.. الهلال يهزم إنتر ميامي في مباراة الأهداف السبعة بمشاركة ميسي وسواريز ساعة | سعودي في الجول
الأهلي يعلن فسخ تعاقده مع صلاح محسن 2 ساعة | ميركاتو
مباشر أمم إفريقيا - السنغال (1)-(1) كوت ديفوار.. الشوط الإضافي الثاني 2 ساعة | كوت ديفوار 2023
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق مصر - مواجهة ثاني مجموعة المغرب.. والمفاجأة حال التأهل لربع النهائي 2 تغريدة أمم إفريقيا - "بـ10 رئات واحضروه إلى أرسنال بأي ثمن" ماذا قال الأجانب عن إمام عاشور 3 مواجهة نارية مرتقبة وأخرى في طريق مصر.. تحديد أول مباراتين بثمن النهائي 4 الشناوي يخضع لعملية جراحية في ألمانيا.. ومدة غيابه المتوقعة