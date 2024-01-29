دوري المحترفين - مفاجآت بالجولة الأخيرة.. وتواجد بترول أسيوط في مرحلة الهبوط

اختتمت منافسات الجولة 19 من دوري المحترفين المصري بمفاجآت عقب نتائج الجولة الختامية.

وتواجد فريق بترول أسيوط في مرحلة الهبوط بعد الخسارة أمام السكة الحديد، بينما ضمنت فرق القناة وبروكسي وراية التواجد في مرحلة الصعود.

وجاءت نتائج الجولة الختامية كالآتي:

حرس الحدود 1-0 جمهورية شبين

غزل المحلة 2-0 دكرنس

وي 1-0 النجوم

مكادي 0-1 بتروجت

أسوان 0-1 بروكسي

القناة 1-0 النصر للتعدين

بترول أسيوط 0-1 السكة الحديد

لافيينا 3-4 وادي دجلة

مصر للمقاصة 0-3 طنطا

أبو قير للأسمدة 0-0 راية

وتأهلت الفرق الـ 10 الأولى إلى مرحلة المنافسة على الصعود للدوري وجاء ترتيبهم كالآتي:

1- بتروجت 45

2- وادي دجلة 38

3- حرس الحدود 36

4- غزل المحلة 35

5- لافيينا 33

6- السكة الحديد 29

7- طنطا 29

8- بروكسي 29

9- القناة 28

10- راية 28

بينما الأندية التي ستنافس على مرحلة الهبوط جاء ترتيبها كالآتي:

11- بترول أسيوط 28

12- أبو قير للأسمدة 25

13- وي 24

14- أسوان 22

15- دكرنس 21

16- مكادي 15

17- جمهورية شبين 14

18- النجوم 13

19- مصر للمقاصة 9 نقاط

20- النصر للتعدين 6 نقاط.

وتفوق ناديا القناة وراية على بترول أسيوط رغم التساوي في النقاط بسبب المواجهات المباشرة.

وكان القناة قد تغلب على بترول أسيوط بهدفين دون مقابل وتعادل مع راية سلبيا، بينما تعادل راية مع بترول أسيوط بهدف لكل منهما.