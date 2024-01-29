"لم يتحدث أبدا عن تشافي وخلافته".. بايرن يصدر بيانا بشأن ارتباط توخيل بتدريب برشلونة

أصدر نادي بايرن ميونيخ الألماني بيانا بعد ربط توماس توخيل المدير الفني للفريق تدريب برشلونة.

وأعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبلوجرانا الرحيل عقب انتهاء الموسم الجاري بعد الهزيمة من فياريال 5-3 في الجولة الـ22 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال توخيل في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام: "أفضل خوض تجربة تدريب جديدة خارج ألمانيا، الدوري الإسباني فريد".

وجاء البيان كالتالي:

سأل المشجعون توخيل كجزء من زيارتهم حول مسيرته التدريبية وتجاربه السابقة في الخارج في باريس سان جيرمان وتشيلسي، ومن الطبيعي أن يقدم معلومات حول هذا الأمر أثناء المناقشة.

لقد أجاب أيضا على الأسئلة العامة من المشجعين حول إسبانيا كدولة كروية ولم يتحدث أبدا عن تشافي وخلافته، كما زُعم كذبا فيما بعد.

لن نقبل بعد الآن مثل هذه التصريحات غير الواقعية الموجهة ضد مدربنا، والتي تأتي دائما من نفس المصدر.

Jan-Christian Dreesen & Christoph Freund: “We will no longer accept such non-factual statements.” — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) January 29, 2024

ويحتل بايرن المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 47 نقطة ويبتعد عن باير ليفركوزن المتصدر بفارق نقطتين.