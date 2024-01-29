"لم يتحدث أبدا عن تشافي وخلافته".. بايرن يصدر بيانا بشأن ارتباط توخيل بتدريب برشلونة

الإثنين، 29 يناير 2024 - 17:41

كتب : FilGoal

توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ

أصدر نادي بايرن ميونيخ الألماني بيانا بعد ربط توماس توخيل المدير الفني للفريق تدريب برشلونة.

وأعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبلوجرانا الرحيل عقب انتهاء الموسم الجاري بعد الهزيمة من فياريال 5-3 في الجولة الـ22 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال توخيل في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام: "أفضل خوض تجربة تدريب جديدة خارج ألمانيا، الدوري الإسباني فريد".

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وجاء البيان كالتالي:

سأل المشجعون توخيل كجزء من زيارتهم حول مسيرته التدريبية وتجاربه السابقة في الخارج في باريس سان جيرمان وتشيلسي، ومن الطبيعي أن يقدم معلومات حول هذا الأمر أثناء المناقشة.

لقد أجاب أيضا على الأسئلة العامة من المشجعين حول إسبانيا كدولة كروية ولم يتحدث أبدا عن تشافي وخلافته، كما زُعم كذبا فيما بعد.

لن نقبل بعد الآن مثل هذه التصريحات غير الواقعية الموجهة ضد مدربنا، والتي تأتي دائما من نفس المصدر.

ويحتل بايرن المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 47 نقطة ويبتعد عن باير ليفركوزن المتصدر بفارق نقطتين.

برشلونة بايرن ميونيخ الدوري الألماني الدوري الإسباني تشافي توخيل
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