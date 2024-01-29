أرتيتا يرد على أنباء رحيله من أرسنال وتدريب برشلونة

الإثنين، 29 يناير 2024 - 17:12

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا

رد ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال على أنباء رحيله من الفريق عقب نهاية الموسم وتولي مسؤولية تدريب برشلونة.

وكان تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الكتالوني قد أعلن رحيله من تدريب بلوجرانا عقب نهاية الموسم الجاري بعد الهزيمة من فياريال 5-3 في الجولة الـ22 من الدوري الإسباني.

وقال أرتيتا للصحفيين: "هذه الأخبار الكاذبة عن رحيلي في الصيف المقبل تجعلني منزعجا، أنا منغمس في رحلة جميلة مع لاعبي فريقي والطاقم الفني والجماهير، هناك الكثير لأقدمه لأرسنال".

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وأضاف "دائما ما أقول إنني في المكان المناسب".

وأنهى حديثه قائلا: "لا أعرف من أين تخرج هذه الأخبار، كل هذه الأشياء غير حقيقية ولا يوجد لها أي مصدر".

وكانت صحيفة "سبورت" الإسبانية قد كشفت أن أرتيتا لديه الرغبة في الرحيل عن أرسنال الصيف المقبل.

ولعب أرتيتا في برشلونة لـ4 أعوام منذ 1997 حتى 2001 في المراحل المختلفة.

ويستعد الجانرز مواجهة منافسه نوتنجهام فورست الثلاثاء المقبل في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الـ22 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، بينما يأتي فورست في المركز الـ16 برصيد 20 نقطة.

أرسنال برشلونة الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني ميكيل أرتيتا
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