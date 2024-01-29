مصدر من طنطا لـ في الجول: محمد عاطف انتقل بالفعل إلى الزمالك.. وهذه قيمة الصفقة

كشف مصدر من نادي طنطا عن إتمام الزمالك لصفقة التعاقد مع محمد عاطف لاعب فريقه.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "محمد عاطف انتقل إلى الزمالك بالفعل وخرج من مواجهة مصر للمقاصة مبكرا خوفا عليه من الإصابة".

وواصل "اللاعب وقع للزمالك وسينضم للفريق خلال ساعات".

وتابع "مسؤولو الناديان اتفقا على كل شيء وسيتم رفع اسمه من قائمة طنطا خلال ساعات حتى يقوم الزمالك بقيده".

وأضاف "قيمة الصفقة هي 4 ملايين جنيه بالإضافة إلى 20% كنسبة إعادة بيع".

وحقق طنطا منذ قليل الفوز على مصر للمقاصة بثلاثة أهداف دون مقابل.

وسجل عاطف هدف طنطا الثاني في المباراة.

وتأهل طنطا لمرحلة المنافسة على الصعود للدوري المصري الممتاز بعد أن أنهى المرحلة الأولى من دوري المحترفين في المركز السادس برصيد 30 نقطة.

ويجيد اللاعب في مركز الوسط وسجل صاحب القدم اليسري هذا الموسم مع طنطا 6 أهداف.

ويخوض عاطف الموسم الثاني له مع طنطا، قادما من نادي بلطيم المشارك في المركز الثالث.

من هو محمد عاطف جوهرة طنطا

وسبق لصاحب الـ23 عاما اللعب في ناشئين النادي الإسماعيلي لمدة 3 مواسم ونصف.

وأعلن نادي الزمالك حل أزمة إيقاف القيد، بعد سداد جميع الغرامات المالية المتأخرة.

ولم يُبرم الأبيض أي صفقات خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية بسبب إيقاف القيد في 3 قضايا مختلفة هي: سبورتنج لشبونة البرتغالي ومستحقات شيكابالا المتأخرة، والغاني أتشيمبونج ومستحقاته الشخصية المتأخرة، وحق رعاية ليون 36 النيجيري في قضية سامسون أكينيولا.