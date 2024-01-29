لاعب طنطا: من الشرف لأي لاعب الانتقال إلى الزمالك ولكن

علق محمد عاطف لاعب فريق طنطا على مفاوضات الزمالك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال عاطف في قناة أون تايم سبورتس 2: "الانتقال للزمالك؟ لا يوجد شيء أكيد حتى الآن، لا أستطيع أن أقول إن المفاوضات ليست موجودة ولكن كنت أركز على مباراة مصر للمقاصة حاليا".

وأضاف "المباراة كانت الشيء الأهم بالنسبة لي لأن طنطا له فضل كبير علي".

وأنهى حديثه قائلا: "إذا رأى مجلس إدارة طنطا إن العرض مناسبا، فمن الشرف لأي لاعب الانتقال إلى صفوف الزمالك بكل تأكيد".

ويجيد عاطف اللعب في مركز الوسط وسجل صاحب القدم اليسري هذا الموسم مع طنطا 6 أهداف.

ويخوض عاطف الموسم الثاني له مع طنطا، قادما من نادي بلطيم المشارك في المركز الثالث.

وسبق لصاحب الـ23 عاما اللعب في ناشئين النادي الإسماعيلي لمدة 3 مواسم ونصف.

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وأعلن نادي الزمالك حل أزمة إيقاف القيد، بعد سداد جميع الغرامات المالية المتأخرة.

ولم يُبرم الأبيض أي صفقات خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية بسبب إيقاف القيد في 3 قضايا مختلفة هي: سبورتنج لشبونة البرتغالي ومستحقات شيكابالا المتأخرة، والغاني أتشيمبونج ومستحقاته الشخصية المتأخرة، وحق رعاية ليون 36 النيجيري في قضية سامسون أكينيولا.