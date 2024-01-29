أمم إفريقيا - مؤتمر الشيبي: سنبذل قصارى جهدنا للعبور إلى ربع النهائي

يدرك محمد الشيبي مدافع المغرب حجم المسؤولية الملقاة على عاتق لاعبي منتخب بلاده قبل مواجهة جنوب إفريقيا في ثمن نهائي أمم إفريقيا 2023.

ويصطدم المنتخب المغربي بنظيره الجنوب إفريقي في ثمن نهائي البطولة يوم الثلاثاء.

وقال الشيبي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "لقد تجاوزنا مرحلة المجموعات، وتركيزنا كله على مواجهة جنوب إفريقيا".

وأضاف "نحن واعون بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، ونتمنى أن نكون عند حسن ظن الجمهور المغربي ونحقق التأهل".

وشدد "سنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق التأهل لربع النهائي وإسعاد الجماهير المغربية".

وأكمل "نحن نطبق تعليمات المدرب، وندخل كل مباراة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية، وهذا ما سنفعله أمام جنوب إفريقيا".

وتابع "سعيد بالتواجد في المنتخب المغربي، وأشكر وليد الركراكي على ثقته. أي لاعب يتمنى تمثيل بلده، والحمد لله كنت من بين المحظوظين وتواجدت في هذه القائمة".

واستمر لاعب بيراميدز "هناك فرق كبير بين اللعب لفريق أو لمنتخب، لأنه في المنتخب تلعب بكل ما لديك من أجل بلدك، وأتمنى تقديم كل شيء".

واحتل المنتخب المغربي صدارة المجموعة السادسة، ليواجه منتخب جنوب إفريقيا صاحب المركز الثاني في المجموعة الخامسة.

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