التعمري: بإذن الله الأردن في نهائي كأس آسيا.. والمنتخب الكبير يعود في أي وقت
الإثنين، 29 يناير 2024 - 16:10
كتب : FilGoal
وعد موسى التعمري لاعب منتخب الأردن بوصول منتخب بلاده إلى نهائي كأس آسيا 2023.
موسى التعمري
النادي : مونبلييه
وحقق منتخب الأردن فوزا صعبا على العراق في دور الـ 16 بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليتأهل إلى ربع النهائي.
وقال التعمري عبر شبكة بي إن سبورتس عقب المباراة: "المنتخبات الكبيرة دائما ما تعود حتى لو المتبقي دقيقة واحدة فقط".
واستمر "بعد استقبالنا للهدف الثاني تحدثنا بين بعضنا وقلنا إننا نستطيع العودة للمباراة وعدنا بالفعل".
وأضاف "نبارك لجماهير الأردن في كل مكان سواء من ساندونا في الملعب أو لا".
وأتم "مواجهة طاجيكستان؟ بإذن الله الأردن في نهائي كأس آسيا".
وسيلتقي الأردن في دور ربع النهائي مع منتخب طاجيكستان الذي تأهل على حساب الإمارات بركلات الترجيح.
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