بهدفين في دقيقتين خلال مباراة نارية.. "المنسف" الأردني ينتصر على العراقي ويتأهل لدور الـ8

في مباراة نارية وتعتبر الأمتع في البطولة حتى الآن، قلب منتخب الأردن تأخره لفوز على منافسه العراق بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2023.

وأحرز يزن النعيمات ويزن العرب ونزار الرشدان للأردن، بينما سجل سعد ناطق وأيمن حسين ثنائية العراق.

واشتعلت المباراة في أحداثها داخل الملعب وحتى في احتفالات اللاعبين وليس السبب كروي فقط، بل أيضا بسبب مطبخ البلدين.

فكان الصراع قبل المباراة على مواقع التواصل الاجتماعي بين المنسف العراقي والأردني وهو ما وصل إلى اللاعبين بل وانتقل إلى أرض الملعب وتسبب في طرد أيمن حسين لاعب العراق.

فبعد تسجيل حسين الهدف الثاني في شباك الأردن احتفل على طريقة تناول الطعام أمام الجماهير وهو ما اعتبره الحكم استفزازا ومنحه البطاقة الصفراء الثانية والطرد، بالرغم من احتفال لاعبي الأردن بنفس الطريقة لكن بشكل جماعي في هدف النعيمات.

وتأهل الأردن للمرة الثالثة في تاريخه إلى دور الـ8 فأول مرة كانت في 2004 تحت قيادة محمود الجوهري، والمرة الثانية مع عدنان حمد في نسخة 2011.

بداية ولا أروع من الفريقين

كانت البداية مشتعلة بين الفريقين من حيث تهديد كل فريق مرمى الآخر فأهدر علي علوان لاعب الأردن انفرادا بعد تألق جلال حسن حارس مرمى العراق في التصدي في الدقيقة 27.

وفي الدقيقة 36 سدد إبراهيم بايش كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء ويزيد أبو ليلى حارس الأردن ينقذ مرماه.

فرصة مارادونية

كاد موسى التعمري لاعب الأردن أن يسجل هدفا على طريقة مارادونا بعد الانطلاق من منتصف الملعب مع مراوغة مدافعي العراق لكن جلال حسن يبقى الوحيد الذي لم يتمكن التعمري من مراوغته ويستخلص الكرة منه في الدقيقة 37.

سباق سرعة

انطلق النعيمات في الوقت بدلا من الضائع من الشوط الأول من منتصف الملعب في سباق سرعة بينه وبين مدافعي العراق ولكن هرب وسدد كرة فوق جلال حسن وسكنت الشباك.

ضغط عراقي وريمونتادا

ضغط منتخب العراق بقوة على الأردن وتمكن من تسجيل التعادل في الدقيقة 68 من سعد ناطق من رأسية بعد عرضية من ركلة ركنية عن طريق علي جاسم.

عاد العراق وأكمل الضغط ليكمل عودته وتقدمه في النتيجة في الدقيقة 76 عن طريق أيمن حسين بعد تسلمه الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة في مرمى العراق.

الطرد الذي قلب الموازين

حصل أيمن حسين على بطاقة صفراء أخرى بسبب احتفاله وتم طرده لتنقلب كل الموازين ويعود الأردن مرة أخرى.

هدفان في دقيقتين

تمكن منتخب الأردن من العودة وتسجيل هدفين في الوقت البدل من الضائع من الشوط الثاني فالتعادل كان عن طريق يزن العرب بعد متابعة من تصدي جلال حسن لتسديدة أرضية.

وقتل رشدان آمال المنتخب العراقي بعد تسجيله هدفا بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وأنهى الحكم المباراة مباشرة بعد الهدف الحاسم، ليضرب الأردن موعدا مع طاجيكستان في دور الـ8.

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