بعد الشفاء من الإصابة.. رونالدو جاهز لمواجهة ميسي في كأس موسم الرياض

بعدما حامت الشكوك حول عدم جاهزية كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي للمشاركة أمام إنتر ميامي وقائده ليونيل ميسي، اقترب الدون من المشاركة في اللقاء الودي المنتظر.

ويلتقي الفريقان ضمن كأس موسم الرياض يوم الخميس المقبل.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن رونالدو سيعود يوم الاثنين لتدريبات النصر الجماعية، بعد ابتعاده الفترة الماضية بسبب الإصابة.

يوم الأحد، اكتفى كريستيانو بجلسات علاجية وتدريبات داخل الصالة الرياضية.

ويشارك في كأس موسم الرياض 3 فرق وهي النصر والهلال من السعودية، وإنتر ميامي الأمريكي بقيادة نجمه ليونيل ميسي.

وتقام المباراة الأولى بين الهلال وإنتر ميامي يوم الاثنين.

ثم يلتقي النصر مع إنتر ميامي يوم الخميس.

وأخيرا تقام مباراة النصر ضد الهلال يوم 8 فبراير المقبل.

وتقام جميع المباريات على استاد المملكة أرينا الذي تم تشييده مؤخرا.

وأعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية نفاد جميع تذاكر مباريات كأس موسم الرياض.

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