ريكو: كنت سأموت لولا الرياضة.. وكرة القدم هي حياتي

كشف سيرجيو ريكو حارس مرمى باريس سان جيرمان كواليس إصابته التي تعرض لها في الرأس والتي كادت تكلفه حياته.

سيرخيو ريكو النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

ريكو كان قد تعرض لنزيف داخلي في العام الماضي بعد وقوعه على رأسه من فوق حصان.

ولم يتمكن ريكو حتى الآن من العودة لممارسة كرة القدم بشكل طبيعي.

وقال الحارس الإسباني عبر شبكة كانال بلص: "كرة القدم هي حياتي، الطبيب أخبرني إن كان أحد شراييني أكثر أو أقل سمكا كشخص غير رياضي كانت حياتي ستكون على المحك بشكل أكبر، أنا محظوظ لأنني على قيد الحياة".

وواصل "الطبيب قال إنني إن لم أكن شخص رياضي على مستوى عالي لكنت ميتا الآن".

وأضاف "الطبيب تفاجأ وشرخ لي كيف إنني تعرضت لحادث خطير وكنت سأقفز من سريري في المستشفى عندما أخبرني بإمكانية عودتي للعب كرة القدم مرة أخرى، في النهاية الحياة مهمة جدا ولا أحمد يريد أن يموت ولكن إذا توقفت عن لعب كرة القدم فلن يكون الأمر يستحق ذلك".

صاحب الـ 30 عاما كانت مباراته الأخيرة في كرة القدم برفقة ريال مايوركا في يوم 2 فبراير 2022 ضد رايو فايكانو بربع نهائي كأس ملك إسبانيا.