أمم إفريقيا - مؤتمر الركراكي عن خروج مصر ونهاية مشوار بوفال وموقف زياش ومزراوي

تحدث وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي عن الإقصاء المبكر لمنتخب مصر من بطولة أمم إفريقيا، وموقف لاعبيه المصابين من مواجهة جنوب إفريقيا.

ويصطدم المنتخب المغربي بنظيره الجنوب إفريقي في ثمن نهائي البطولة يوم الثلاثاء.

كل ما يلي على لسان الركراكي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء:

"خروج منتخب مصر من البطولة لا يهمني، صحيح هم أشقاؤنا وشعرنا بالحزن لأجلهم، لكن منتخب مصر مثله مثل الكونغو".

"ما يهمني هو المغرب، وشخصيا لا أفكر في تلك القضية المتعلقة باللعب من أجل راية العرب، نحن نلعب من أجل المغرب".

"خروج مصر؟ الحقيقة هي أن الأمر صعب بالنسبة لمنتخبات شمال إفريقيا في هذه النسخة. لقد تم إقصاؤهم جميعا باستثناء موريتانيا ونحن. وهذا يعني أن ما نقوم به جيد إلى الآن".

"مشوار سفيان بوفال في أمم إفريقيا انتهى، ما لم تكن هناك معجزة، بسبب إصابته العضلية".

"موقف حكيم زياش من مواجهة جنوب إفريقيا؟ سنحاول معه حتى آخر لحظة ليلعب، سنقلل من احترام منتخب جنوب إفريقيا إن قلنا أننا لن نغامر وسنحتفظ بزياش لربع النهائي".

"رغم الانتقادات التي طالتني بخصوص استدعاء نصير مزراوي لكن الحمد لله يستطيع اللعب، لا استطيع القول هل سيكون أساسيا أم يجلس على مقاعد البدلاء، لكن بصفة عامة اللاعب مستعد".

"أود أن أشكر محمد الشيبي الذي كان رائعا في أول مباراتين، ويحيى عطية الله كذلك في المباراة الثالثة. الأهم هو أن نصير جاهز، وكل ما خططنا له مع الطاقم الطبي نجح".

"الأدوار الإقصائية بطولة أخرى ليست مثل المجموعات التي يمكن أن نخطئ فيها، أي نتيجة سيئة سترسلنا إلى المنزل، لدينا خبرة في أدوار خروج المغلوب بعد مشاركتنا المميزة في كأس العالم 2022".

"لا أريد الحديث عن الماضي، الجميع يعرف تاريخ المغرب في أمم إفريقيا، كل نسخة تكون صعبة علينا رغم محاولتنا كل مرة في الفوز باللقب".

"نحترم منتخب جنوب إفريقيا، لأنه المنتخب الوحيد الذي فاز علينا بعد المونديال، لسنا المرشح المفضل للتأهل بعدما رأينا المفاجآت التي تحدث في هذه النسخة".

"إذا أردت التأهل لربع نهائي أمم إفريقيا عليك تجاوز خصمك المقبل، فمواجهة جنوب إفريقيا لن تكون سهلة، نعم نحترمه لكن بدون أي خوف".

"لا بد أن نتحلى بالتواضع وأعتقد أننا نسير في الطريق الصحيح، جئنا لكوت ديفوار بهدف التتويج باللقب".

واحتل المنتخب المغربي صدارة المجموعة السادسة، ليواجه منتخب جنوب إفريقيا صاحب المركز الثاني في المجموعة الخامسة.

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