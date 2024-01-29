إنريكي يعلق على تقارير عودته لتدريب برشلونة

الإثنين، 29 يناير 2024 - 14:57

كتب : FilGoal

لويس إنريكي

علق لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان على التقارير الإخبارية التي ربطته بالعودة لتدريب برشلونة.

وأعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني الحالي للفريق الكتالوني رحيله نهاية الموسم الجاري بعد الخسارة من فياريال 5-3 في الجولة الـ22 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال إنريكي عقب مباراة فريقه الأحد الماضي: "ليس لدي أي شيء لأقوله بشأن هذا الأمر".

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ولم يكن إنريكي الوحيد الذي تم سؤاله عن تدريب بلوجرانا، فتم سؤال ميتشيل المدير الفني لفريق جيرونا وقال: "تشافي هو أكثر من يعرف برشلونة، أنا مرتبط بجيرونا بعقد حتى 2026".

ويعتبر توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني أكثر من لم يمانع تدريب برشلونة إذ قال: "أفضل خوض تجربة تدريب جديدة خارج ألمانيا، الدوري الإسباني فريد".

وعلى الجانب الآخر فكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال لديه الرغبة في الرحيل عقب نهاية الموسم الجاري.

ودرب إنريكي برشلونة من قبل وتوج مرتين بالدوري الإسباني و3 مرات كأس ملك إسبانيا ومرة واحدة بالسوبر الإسباني والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية ودوري أبطال أوروبا.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني ويبتعد بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد الوصيف، و11 نقطة عن جيرونا المتصدر.

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