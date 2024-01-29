أمم إفريقيا - الإصابة تبعد زياش وبوفال عن مواجهة جنوب إفريقيا

الإثنين، 29 يناير 2024 - 14:36

كتب : FilGoal

حكيم زياش - المغرب أمام كرواتيا

من المرجح أن يغيب حكيم زياش وسفيان بوفال عن منتخب المغرب أمام جنوب إفريقيا في ثمن نهائي أمم إفريقيا 2023 بسبب الإصابة، حسب موقع البطولة المغربي.

ويصطدم منتخب المغرب بنظيره الجنوب إفريقي يوم الثلاثاء.

وأوضح تقرير موقع البطولة مساء الاثنين أن الإصابة ستحرم زياش وبوفال من خوض اللقاء.

أخبار متعلقة:
نوير: بالتأكيد كلوب مرشح محتمل لتدريب بايرن يوما ما برونو: كأس إنجلترا هو فرصتنا للفوز بلقب هذا الموسم حارس الكونغو يكشف ما حدث خلال التدرب على تسديد ركلات الترجيح قبل مواجهة مصر راكيتيتش يودع إشبيلية تمهيدا للانتقال للشباب السعودي

في البداية ذكر الموقع المغربي أن بوفال يعاني من إصابة طفيفة غاب بسببها عن تدريب الأحد.

وخضع بوفال لاختبارات أخرى يوم الاثنين لتحديد مدى إمكانية مشاركته في لقاء الثلاثاء، لكنها أوضحت أن اللاعب قد يغيب عن باقي مشوار المغرب في البطولة.

كما أوضح أحدث التقارير أن حكيم زياش سيغيب عن مباراة جنوب إفريقيا بسبب الإصابة بعدما غاب عن التدريبات الجماعية الأخيرة.

زياش أصيب في الكاحل وخرج بين شوطي مباراة زامبيا في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

يذكر أن بوفال عانى من الإصابة لفترة طويلة ثم عاد للملاعب قبل أسابيع قليلة من البطولة.

وأصر وليد الركراكي مدرب المغرب على ضم بوفال الذي تألق معه في كأس العالم 2022.

حين أعلن الركراكي القائمة التي يدخل بها بطولة أمم إفريقيا قال: "ضم سفيان بوفال كان هو الخيار الأصعب. فلديه مشاكل مع فريقه من ناحية تسجيله في قائمة الفريق وبالتالي لم يتمكن من خوض مباريات الدوري القطري، لكنه يلعب مواجهات الكأس".

وواصل "أتابع بوفال وأتحدث معه. إنه لاعب يحظى بثقتي وأؤمن بإمكانياته، وبإمكانه مساعدتنا في كأس أمم إفريقيا".

وأتم "لكي أكون صريحا، لقد قلت له لو كنا ملزمين باستدعاء 23 لاعبا فلن تأتي، لا يمكنني حينها أن أقوم بنفس الاختيار، لكن إمكانية ضم 27 لاعبا جعلت الأمور أسهل قليلا بالنسبة لي، لأنه لاعب ذو خبرة بإمكانه مساعدتي".

المغرب حكيم زياش سفيان بوفال جنوب إفريقيا أمم إفريقيا 2023
نرشح لكم
أمم إفريقيا - مؤتمر الشيبي: سنبذل قصارى جهدنا للعبور إلى ربع النهائي أمم إفريقيا - مؤتمر الركراكي عن خروج مصر ونهاية مشوار بوفال وموقف زياش ومزراوي حارس الكونغو يكشف ما حدث خلال التدرب على تسديد ركلات الترجيح قبل مواجهة مصر أمم إفريقيا - شكوك حول مشاركة بوفال أمام جنوب إفريقيا مواعيد مباريات الإثنين 29 يناير - ميسي ضد الهلال.. ومواجهة نارية في أمم إفريقيا فيتوريا: مستقبلي مع منتخب مصر؟ هذا ليس توقيت القرارت المتسرعة أمم إفريقيا - ديسابر: كان من الممكن تسجيل أهداف أكثر في مصر حارس الكونغو الديموقراطية: شعرت بتوتر أبو جبل قبل تسديده ركلة الترجيح
أخر الأخبار
أرتيتا يرد على أنباء رحيله من أرسنال وتدريب برشلونة 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
فان دايك يزيد الغموض حول مستقبله مع ليفربول بعد قرار رحيل كلوب 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر من طنطا لـ في الجول: محمد عاطف انتقل بالفعل إلى الزمالك.. وهذه قيمة الصفقة 40 دقيقة | الدوري المصري
لاعب طنطا: من الشرف لأي لاعب الانتقال إلى الزمالك ولكن 41 دقيقة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - مؤتمر الشيبي: سنبذل قصارى جهدنا للعبور إلى ربع النهائي 58 دقيقة | كوت ديفوار 2023
التعمري: بإذن الله الأردن في نهائي كأس آسيا.. والمنتخب الكبير يعود في أي وقت ساعة | آسيا
بهدفين في دقيقتين خلال مباراة نارية.. "المنسف" الأردني ينتصر على العراقي ويتأهل لدور الـ8 ساعة | آسيا
بعد الشفاء من الإصابة.. رونالدو جاهز لمواجهة ميسي في كأس موسم الرياض ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق مصر - مواجهة ثاني مجموعة المغرب.. والمفاجأة حال التأهل لربع النهائي 2 تغريدة أمم إفريقيا - "بـ10 رئات واحضروه إلى أرسنال بأي ثمن" ماذا قال الأجانب عن إمام عاشور 3 مواجهة نارية مرتقبة وأخرى في طريق مصر.. تحديد أول مباراتين بثمن النهائي 4 الشناوي يخضع لعملية جراحية في ألمانيا.. ومدة غيابه المتوقعة