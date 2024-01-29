أمم إفريقيا - الإصابة تبعد زياش وبوفال عن مواجهة جنوب إفريقيا

من المرجح أن يغيب حكيم زياش وسفيان بوفال عن منتخب المغرب أمام جنوب إفريقيا في ثمن نهائي أمم إفريقيا 2023 بسبب الإصابة، حسب موقع البطولة المغربي.

ويصطدم منتخب المغرب بنظيره الجنوب إفريقي يوم الثلاثاء.

وأوضح تقرير موقع البطولة مساء الاثنين أن الإصابة ستحرم زياش وبوفال من خوض اللقاء.

في البداية ذكر الموقع المغربي أن بوفال يعاني من إصابة طفيفة غاب بسببها عن تدريب الأحد.

وخضع بوفال لاختبارات أخرى يوم الاثنين لتحديد مدى إمكانية مشاركته في لقاء الثلاثاء، لكنها أوضحت أن اللاعب قد يغيب عن باقي مشوار المغرب في البطولة.

كما أوضح أحدث التقارير أن حكيم زياش سيغيب عن مباراة جنوب إفريقيا بسبب الإصابة بعدما غاب عن التدريبات الجماعية الأخيرة.

زياش أصيب في الكاحل وخرج بين شوطي مباراة زامبيا في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

يذكر أن بوفال عانى من الإصابة لفترة طويلة ثم عاد للملاعب قبل أسابيع قليلة من البطولة.

وأصر وليد الركراكي مدرب المغرب على ضم بوفال الذي تألق معه في كأس العالم 2022.

حين أعلن الركراكي القائمة التي يدخل بها بطولة أمم إفريقيا قال: "ضم سفيان بوفال كان هو الخيار الأصعب. فلديه مشاكل مع فريقه من ناحية تسجيله في قائمة الفريق وبالتالي لم يتمكن من خوض مباريات الدوري القطري، لكنه يلعب مواجهات الكأس".

وواصل "أتابع بوفال وأتحدث معه. إنه لاعب يحظى بثقتي وأؤمن بإمكانياته، وبإمكانه مساعدتنا في كأس أمم إفريقيا".

وأتم "لكي أكون صريحا، لقد قلت له لو كنا ملزمين باستدعاء 23 لاعبا فلن تأتي، لا يمكنني حينها أن أقوم بنفس الاختيار، لكن إمكانية ضم 27 لاعبا جعلت الأمور أسهل قليلا بالنسبة لي، لأنه لاعب ذو خبرة بإمكانه مساعدتي".

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