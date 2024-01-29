موندو ديبورتيو: بعد نكسات يناير.. برشلونة يحقق الرقم الأسوأ في تاريخه

الإثنين، 29 يناير 2024 - 14:10

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد - السوبر الإسباني

لا يوجد شك أن برشلونة حقق نتائج سيئة أدت إلى خسارة الفريق بطولة السوبر الإسباني من ريال مدريد بـ4-1، والخروج من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا من أتلتيك بلباو بـ4-2 والتأخر في ترتيب جدول الدوري الإسباني.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فنتائج برشلونة في شهر يناير الحالي تعتبر الأسوأ في تاريخ النادي من حيث الأهداف المستقبلة.

وكشفت الصحيفة أن برشلونة استقبل حتى الآن 19 هدفا وبذلك يتخطى رقمه الأسوأ السابق في شهر مارس من عام 1930 الذي انتهى باستقبال 18 هدفا.

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ويتبقى مباراة أخرى لبرشلونة خلال الشهر الجاري أي من الممكن أن تستقبل شباكه أهدافا أكثر والرقم قابل للزيادة.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه أوساسونا في المباراة التي ستجمعهما الأربعاء المقبل في الجولة الـ20 ضمن منافسات الدوري الإسباني التي كانت مؤجلة من قبل.

وأعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الكتالوني الرحيل بعد انتهاء الموسم الحالي وذلك بعد الخسارة من فياريال.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني ويبتعد بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد الوصيف، و11 نقطة عن جيرونا المتصدر.

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