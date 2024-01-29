فنربخشة يستعير سويونشو حتى نهاية الموسم

أعلن نادي فنربخشة التركي إستعارة شالار سيونشو لاعب أتليتكو مدريد حتى نهاية الموسم الحالي.

وخضع اللاعب للكشف الطبي صباح اليوم في تركيا قبل التوقيع على عقود انتقاله لفنربخشة.

صاحب الـ 27 عاما انضم لأتليتكو مدريد في بداية الموسم الحالي قادما من ليستر سيتي بعد هبوطه للدرجة الأولى في إنجلترا.

ولم يشارك سويونشو مع أتليتكو مدريد إلا في 9 مباريات منذ بداية الموسم.

فنربخشة هو النادي الذي يضم بين صفوفه المدافع المصري عمر فايد والذي خرج على سبيل الإعارة في بداية الموسم إلى نوفي بازار الصربي.

ويحتل فنربخشة صدارة جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 60 نقطة وبفارق 3 نقاط عن جالاتاسراي الذي لعب مباراة أقل.