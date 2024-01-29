كأس آسيا - كلينسمان: لم أهرب من مواجهة اليابان.. وهذا سر ابتسامتي ضد ماليزيا

أكد الألماني يورجن كلينسمان مدرب المنتخب الكوري الجنوبي أنه لم يتعمد الهرب من مواجهة اليابان في ثمن نهائي كأس آسيا 2023، شدد على استعداده لمواجهة خصمه السعودي.

وتعادل منتخب كوريا الجنوبية مع ماليزيا في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات ليحتل المركز الثاني بمجموعته ويتجنب مواجهة اليابان لكنه اصطدم بالمنتخب السعودي.

ويستعد منتخب السعودية لمواجهة كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء في دور الـ 16 من كأس آسيا.

وقال كلينسمان في تصريحات للصحفيين: "لم أهرب من مواجهة اليابان، ارتكبنا خطأ أمام ماليزيا، وابتسامتي كانت بعد تعادل ماليزيا لأننا كنا نستحوذ بنسبة 85% على الكرة".

وأضاف المدرب الألماني "أحترم المنتخب السعودي وهو منتخب يملك مدرب قوي التقيت معه في أكثر من مرة وهو روبرتو مانشيني".

وتابع "واجهنا منتخب السعودية في نيوكاسل وبصمة مانشيني كانت واضحة".

وواصل "ربما تصل المباراة إلى ركلات الترجيح، لكن لدينا هدف واضح وهو الوصول للنهائي".

وأكمل "شخصية المنتخب الكوري شخصية مذهلة وأنا سعيد بتدريب كوريا وسنصل لمراحل متقدمة في البطولة، لكن كل شيء وارد في عالم كرة القدم".

وأتم يورجن "أنا لا أخشى اي منتخب ولكن احترام الجميع، ستكون المباراة ضد السعودية مشوقة لأقصى درجة".

ووصلت كوريا الجنوبية إلى ثمن النهائي من المركز الثاني من المجموعة الخامسة، بينما تصدر منتخب السعودية المجموعة السادسة، ليحدث الصدام بين أبرز المرشحين للقب.

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