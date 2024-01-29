نوير: بالتأكيد كلوب مرشح محتمل لتدريب بايرن يوما ما

الإثنين، 29 يناير 2024 - 13:29

كتب : FilGoal

يورجن كلوب

يشعر مانويل نوير قائد بايرن ميونيخ أن يورجن كلوب مدرب ليفربول الذي أعلن رحيله عن النادي الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري قد يكون أحد المرشحين المحتملين لتدريب البافاري يوما ما.

وأُعلن كلوب يوم الجمعة قراره بترك منصبه كمدير فني للحمر مع نهاية الموسم الجاري، بعد 9 سنوات قضاها في النادي.

وقال نوير في لقاء مع جماهير بايرن: "هل أرى كلوب كمدرب محتمل لبايرن في المستقبل؟ أعتقد أن الأمر يعتمد عليه. لا أعتقد أن بايرن لديه أي شيء ضد ذلك".

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وأضاف "كلوب مدرب مشهور وجيد جدا وذو خبرة وذكي من الناحية التكتيكية. لقد اكتسب احترامًا كبيرًا من كل لاعبي كرة القدم والرياضيين وأعتقد أنه بالتأكيد مرشح محتمل يمكنه العمل مع بايرن في مرحلة ما".

ويمتد عقد توماس توخيل مدرب بايرن الحالي حتى 2025.

وأكمل "ما يريد كلوب القيام به بعد الرحيل من ليفربول هو قرار خاص به، ربما يريد أن يأخذ استراحة أولا".

واستدرك نوير "ربما لم يعد يرغب في العمل بشكل يومي مع الأندية، أستطيع أن أتخيل أنه ربما يصبح مدربا للمنتخب الألماني يومًا ما. بالطبع، هذا يعتمد على قراراته".

يذكر أن يوليان ناجلزمان هو مدرب المانشافت الحالي بعقد ممتد حتى بطولة يورو 2024 التي تستضيفها ألمانيا الصيف المقبل.

وتعاقد ليفربول مع كلوب لتدريب الفريق في شهر أكتوبر عام 2015 خلفا لبريندان رودجيرز.

وفاز كلوب مع ليفربول ببطولة واحدة من كل من الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية والسوبر الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ليفربول بايرن ميونيخ يورجن كلوب مانويل نوير
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